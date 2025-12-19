Parqueaderos, corredores y locales llenos; así solía ser el San Andresito de la 38 para quienes llegaban a comprar los regalos de Navidad (ropa, electrodomésticos, tecnología, elementos para el hogar, entre otros productos), hasta el punto que muchas veces no había ni por dónde caminar para salir de allí e ir a casa.

Sin embargo, en este 2025, el panorama ha cambiado bastante. Por ejemplo, el pasado viernes 12 de diciembre se observaron los establecimientos solos, llenos de mercancía, pero sin clientes que estuvieran adelantándose a las compras navideñas, algo que era muy común hace algunos años por las familias para evitar trajines de última hora.

Aunque los comerciantes tratan de mantener sus negocios surtidos, organizados y con precios negociables (para los que les gusta pedir rebajas), los compradores no están llegando, tal y como lo mostró Germán Osorio, dueño de la marca Picardías, en su cuenta de TikTok.

“Jamás me imaginé que los San Andresito San José y de la 38 en Bogotá fueran a caer en crisis económica. Por esta época venía gente de todo el país a abastecer sus negocios y a comprar los regalos de Navidad”, mencionó Osorio.

Precisamente, de acuerdo con lo contado por los comerciantes, las ventas han ido a la baja en los locales físicos de Bogotá, a pesar de tratarse de una época considerada alta para ellos, en la que los ciudadanos buscaban adquirir artículos de toda índole para regalar.

Varios vendedores hicieron énfasis en que, en lo que concierne al San Andresito de la 38, el problema radica en que las personas ahora están haciendo compras por Internet, ya que les parece más cómodo porque no deben salir de la casa y se evitan trancones, inseguridad, entre otras problemáticas. Además, aclararon que, debido a que en la web es posible encontrar numerosos artículos de toda índole, sus ventas y su fuente de ingresos han ido a la baja.

No obstante, algunos de los comerciantes que están en la publicación hecha por Germán Osorio manifestaron que, entendiendo estas nuevas dinámicas mercantiles, han empezado a migrar a las redes sociales para recuperar y llegar a nuevos clientes. Aclarando eso sí que no ha sido una tarea fácil, pero que debe hacerse para no perder vigencia.

¿Cómo puedo empezar a vender por Internet en Colombia?

Vender por internet en Colombia se ha convertido en una alternativa para emprendedores y empresas que buscan ampliar su alcance comercial. El primer paso es definir claramente el producto o servicio que se ofrecerá y el público objetivo al que se quiere llegar, ya que esto permite estructurar la estrategia de ventas y comunicación. Además, es necesario cumplir con los requisitos legales, como inscribirse en el RUT ante la Dian y obtener el NIT, según corresponda al tipo de negocio.

Una vez definido el aspecto legal, el siguiente paso es crear una tienda en línea. Existen plataformas de comercio electrónico como Shopify o TiendaNube que facilitan la creación de un sitio web sin necesidad de conocimientos avanzados en programación. A esto se suma la configuración de medios de pago electrónicos adaptados al mercado local, como PayU o ePayco, que permiten recibir pagos con tarjetas, transferencias y otros métodos utilizados por los consumidores en el país.

Finalmente, para completar el proceso de venta, es clave seleccionar un operador logístico que se encargue de los envíos, entre los que se encuentran empresas como Servientrega o Interrapidísimo. Paralelamente, la promoción del e-commerce se apoya en redes sociales y buscadores, junto con la creación de fotografías de buena calidad y descripciones claras de los productos, elementos que facilitan la visibilidad y el contacto con potenciales clientes en el entorno digital.

