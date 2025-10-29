Debajo de una camioneta, allí terminó escondido un ladrón que intentó cometer un robo en el San Andresito San José (Bogotá) para no ser alcanzado por los comerciantes, quienes querían hacer justicia por mano propia. Incluso, algunos agentes de policía llegaron hasta el sitio para controlar la situación que habría ocurrido en la tarde del pasado 28 de octubre.

Los robos en Bogotá han tenido que ser enfrentados por los ciudadanos de una forma hábil, adelantándose a la fechoría y a la estrategia que tiene cada vándalo. Y esto se debe a que la problemática de inseguridad está completamente desatada y los capitalinos sienten que no hay garantías por parte de las autoridades ni de los gobernantes locales para transitar en las vías, parques y comercios.

En lo que concierne en lo ocurrido en el sector de San Andresito San José (Bogotá), según menciona el portal Colombia Oscura en X, el presunto ladrón habría intentado hurtar en un local, pero no lo logró. Posteriormente, supuestamente, fue golpeado por la comunidad y logró escapar y esconderse debajo de una camioneta, tal y como se observa en el video, con la finalidad de no ser atrapado y protegerse.

Sin embargo, los comerciantes lo rodearon tratando de sacarlo y esperando el momento justo para que el supuesto ratero saliera de debajo del vehículo para hacer justicia por mano propia. No obstante, llegaron agentes de policía para darle manejo a la situación. El problema es que en la publicación no se confirma si el sujeto fue puesto bajo el control de las autoridades o si se voló.

#PALOTERAPIA 💥 Delincu*nte, que habría intentado robar en local del San Andresito de San José (Bogotá), terminó refugiándose bajo un vehículo luego de recibir una ‘recalibración cognitiva’ asignada por comerciantes y paloterapeutas que frecuentan el reconocido sector comercial. pic.twitter.com/duhIFBMIYz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 29, 2025

Colombia Oscura agregó la siguiente descripción en el ‘post’: “Delincuente, que habría intentado robar en local del San Andresito de San José (Bogotá), terminó refugiándose bajo un vehículo luego de recibir una ‘recalibración cognitiva’ asignada por comerciantes y ‘paloterapeutas’ que frecuentan el reconocido sector comercial”, es el ‘copy’ de la publicación que evidenció el hecho.

¿Cuál es la localidad con más robos en Bogotá?

La seguridad se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los habitantes de la capital, una inquietud que se sustenta en cifras alarmantes sobre la incidencia delictiva. De acuerdo con un reciente informe de ProBogotá Región, hay tres localidades que concentran la mayor tasa de robos, perfilándose como los sectores más inseguros de la ciudad. El análisis de los datos sitúa a Los Mártires como la localidad con el mayor número de hurtos, seguida muy de cerca por Ciudad Bolívar y Antonio Nariño, conformando así un preocupante mapa de la criminalidad en la metrópoli.

La radiografía no solo identifica las zonas de mayor riesgo, sino que subraya la urgencia de implementar estrategias focalizadas y efectivas por parte de las autoridades distritales. El hecho de que localidades con dinámicas sociales y económicas tan diversas como Los Mártires (centralidad comercial) y Ciudad Bolívar (periferia y extensión territorial) compartan este sombrío ranking de inseguridad, evidencia la complejidad del fenómeno del hurto en la capital.

