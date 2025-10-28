La situación que se vivió en la tarde del lunes 27 de octubre en el barrio Lisboa, en Bogotá, sigue el estricto seguimiento de las autoridades, quienes buscan qué fue lo que pasó.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, dio a conocer que hay dos hipótesis sobre la mujer que se lanzó al río con su bebé de 10 meses en brazos.

“Una mujer, creemos que bajo el efecto de alguna sustancia estupefaciente o con alguna enfermedad mental, lanza a una niña de 10 meses al río. Posteriormente, se lanza ella”, aseguró

Fueron dos policías y un par de ciudadanos los que se metieron al río para salvaguardar la vida de la menor de edad y lo lograron porque duraron pocos minutos para sacarla del agua y ponerla en un lugar seguro.

“En este momento, (la madre y la niña) se encuentran en un centro de salud recuperándose”, aseguró el general Cristancho.

Al frente del caso ya están las diferentes entidades, entre ellos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encargará de garantizar los derechos de la niña que apenas está en sus primeros meses de vida.

Sobre la mujer, fue encontrada en un complicado estado y parecer ser una persona que vive en condiciones de vulnerabilidad extremas.

Estas fueron las declaraciones del general Cristancho:

#BOGOTÁ | El general Cristancho confirmó que la mujer que se lanzó con su hija de 10 meses a un río en el norte de la ciudad están recuperándose en un centro médico. @julianadlr17https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/IHoXSiby5W — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2025

