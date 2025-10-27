Momentos de angustia se vivieron en la tarde de este lunes 27 de octubre en el barrio Lisboa, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, cuando una mujer se lanzó al caño con su bebé en brazos.

Según los primeros reportes, la rápida reacción de los vecinos del sector y de los policías que patrullaban la zona permitió salvar la vida de ambas. Testigos alertaron a las autoridades y, sin esperar la llegada de los organismos de emergencia, algunos residentes se lanzaron al agua para ayudar en el rescate.

#ATENCIÓN. En la tarde de hoy 27OCT, en la loc/Suba (Bogotá), policías y vecinos protagonizaron valiente rescate luego de que mujer se arrojara al caño con su bebé. Gracias a la rápida reacción de la comunidad y a las autoridades, la pequeña y la mujer fueron rescatadas con vida. pic.twitter.com/tHUJDL5zJM — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 28, 2025

En cuestión de minutos, los uniformados del cuadrante y los habitantes lograron sacar a la mujer y a la menor. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, ambas se encuentran fuera de peligro.

Las imágenes publicadas también mostraron que la mujer fue rodeada por uniformados de la Policía para ser trasladada e investigada sobre las circunstancias que la llevaron a arrojarse al caño con su hija.

Mientras tanto, la comunidad destacó el acto de valentía de los policías y los vecinos que intervinieron, evitando que la situación terminara en tragedia.

El hecho rápidamente se difundió en redes sociales, donde los ciudadanos expresaron su reconocimiento a quienes actuaron con solidaridad y rapidez.

