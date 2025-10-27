Uno de los casos que ha estremecido recientemente a Colombia es el de Laura Camila Blanco, periodista y comunicadora social de 27 años, cuya muerte inicialmente fue atribuida a que supuestamente ella se lanzó desde el noveno piso de un edificio en Ciudad Salitre. Sin embargo, los informes de Medicina Legal han revelado impresionantes giros en el caso, apuntando hacia un desgarrador episodio de feminicidio.

El desenlace de la trágica historia de Laura Blanco se dio la madrugada del 27 de julio de 2025, cuando, según la versión inicial, la joven se lanzó al vacío desde el noveno piso de su apartamento en Bogotá, según informes ofrecidos por Séptimo Día. Dicha versión fue refutada por una exhaustiva autopsia hecha por Medicina Legal, que aportó claras evidencias forenses de que Laura fue víctima de feminicidio antes de caer al vacío.

Laura Camila asistió aquella fatídica noche a la celebración del grado de su pareja, Óscar Santiago Gómez, quien, según una entrevista hecha por el citado medio con amigos cercanos de la pareja, fue el último que vio con vida a Laura. Tras una discusión en la habitación principal del apartamento, Óscar aseguró que Laura se había lanzado al vacío.

La relación entre Laura Camila y Óscar Santiago, marcada por patrones dañinos y violentos, también fue punto de análisis en la investigación. Óscar Santiago, quien fue puesto en custodia el 21 de agosto de 2025, enfrenta los cargos de feminicidio agravado por la Fiscalía General de la Nación, como lo informó el citado reportaje.

Para la madre de Laura, su hija no merecía morir de esta forma: “No entiendo cómo pudieron permanecer en silencio, escuchando los gritos y golpes de mi hija sin intervenir”, expresó en el informe de Séptimo Día.

Dos meses después del hecho, la Fiscalía obtuvo una prueba determinante en el caso y fue la autopsia de Medicina Legal. Oswaldo Medina, abogado de la familia, contó detalles de lo que pasó: “Laura Camila fue estrangulada, asfixiada, luchó por su vida y lo que dice el informe es que su causa de muerte fue asfixia mixta con violencia que orienta a homicidio. Estamos en presencia clara de un delito de feminicidio perpetrado por la pareja sentimental”.

De hecho, en el citado informe se supo que su cuerpo tenía marcas que mostraban signos de defensa: “Hay levantamiento de uñas, lo que indica que estaba consciente e intentó defenderse”, declaró el abogado en dicha entrevista.

