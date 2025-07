Una tragedia tiene consternados a los habitantes del sector de Salitre, el greco, en el occidente de Bogotá, donde la periodista Laura Camila Blanco falleció al precipitarse desde el noveno piso de un edificio ubicado en el conjunto residencial Salitre Living. La trágica escena tuvo lugar durante una reunión social a la cual se encontraba asistiendo junto a su novio en cuya compañía previamente se había suscitado un fuerte altercado.

(Ver también: Escabroso asesinato familiar: joven madre asesinó a su hija de dos años en un apartamento)

“Según lo que me informaron, ella fue arrojada al vacío desde el noveno piso”, afirmó la madre de la periodista a Noticias Caracol. Este relato parece contradecir la versión del novio, quien alega que la joven se lanzó por voluntad propia tras la discusión.

A pesar del enfoque inicial hacia la hipótesis de una muerte voluntaria, tanto los familiares como los amigos de Laura Camila mantienen su convicción en que esta fue víctima de un acto violento, fundamentado en el testimonio de la madre, quien afirma que el novio de su hija exhibía comportamientos egocéntricos y dominantes, lo que habría producido una relación conflictiva entre la pareja.

Lee También

De hecho, se supo que una vez ingresaron al cuarto del apartamento 921, mientras los invitados permanecían en la sala, se escucharon gritos y discusiones, lo que produjo temor por parte de los amigos, que se agrandó cuando el novio confirmó que la joven había caído desde el piso noveno.

En la actualidad, las investigaciones del caso se encuentran bajo la responsabilidad de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, las cuales buscan esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Laura Camila. De esta forma, la Fiscalía se encuentra en un arduo trabajo de recopilación de pruebas y testimonios en torno a este enigma, que se articula entre la hipótesis del suicidio y la del homicidio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

“Ella estaba en su apartamento, llegó en una reunión con su pareja sentimental, se encerraron en el cuarto a discutir y cayó al vacío. Murió en el hospital. Ella fue arrojada al vacío desde un noveno piso y no tuvo oportunidad de sobrevivir. Llevaban aproximadamente dos años, él era muy celoso, dominante y yo la acompañé siempre en todas sus situaciones y nunca me imaginé que fuera a terminar así, desafortunadamente no hicimos la denuncia, ella confiaba en que pudiera solucionar las cosas, pero no”, contó la mamá en el noticiero.

En el #OjodelaNoche se conoce la extraña muerte de una joven comunicadora social y periodista de 26 años. Hace dos meses se fue a vivir a un apartamento en el sector de Barrios Unidos, y dicen sus familiares que se encontraba reunida con varios compañeros de la oficina de la… pic.twitter.com/S8fgoNVeKT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 28, 2025

Lee También

La joven trabajaba como PR en una agencia de publicidad y en su apartamento estaba con algunos de sus compañeros compartiendo unos tragos y comida junto a su novia. Las autoridades lograron la captura del hombre, quien es el principal sospechoso de lo sucedido y ya rindió indagatoria sobre su versión de los hechos. La Fiscalía ya adelanta investigaciones en el conjunto y con amigos para establecer qué pudo haber sucedido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.