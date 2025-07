La trágica noticia de la muerte de Laura Camila Blanco, una joven periodista colombiana de 26 años, ha consternado a los residentes del conjunto Salitre Living. La joven perdió la vida tras precipitarse desde un noveno piso en el sector de Salitre Greco, un suceso que ya está bajo la lupa de las autoridades.

En la madrugada de aquel fatídico día y según versiones preliminares, una discusión se desencadenó entre Laura y su pareja sentimental, un hombre de 27 años con el que mantenía una relación desde hace dos años. Hacia las 5:00 a.m., después de oír gritos y algarabía en el apartamento, el novio avisó al resto de los presentes que su compañera había caído por el balcón del noveno piso. Rápidamente, fue trasladada a un centro médico, pero a su llegada, ya no presentaba signos vitales, según Noticias Carcol

Cecilia Orozco, madre de la comunicadora, habló en el citado medio y levantó sospechas sobre el novio, sugiriendo que él pudo haberla golpedo y hasta lanzado desde semejante altura: “La relación de mi hija con esta persona era conflictiva, él era muy celoso, dominante y egocéntrico,” afirmó con voz quebrada señora, agregando detalles sobre las numerosas peleas y altercados entre la pareja. Asegura que su hija “fue arrojada al vacío” y que no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir debido a la altura desde la que cayó.

“Ella estaba en su apartamento, en una reunión con y su pareja sentimental se encerraron en el cuarto a discutir y luego cayó al vacío. Murió en el hospital. Ella fue arrojada al vacío desde un noveno piso y no tuvo oportunidad de sobrevivir. Llevaban aproximadamente dos años, él era muy celoso, dominante, la agresión era impresionante y yo la acompañé siempre en todas sus situaciones y nunca me imaginé que fuera a terminar así, desafortunadamente no hicimos la denuncia, ella confiaba en que pudiera solucionar las cosas, pero no”, dijo su madre en el citado portal.

Tras estos eventos, las autoridades retuvieron al novio para su declaración como testigo principal en el caso. La Fiscalía hizo la inspección técnica en el lugar para establecer si fue que ella se lanzó voluntariamente o si implicaba una responsabilidad penal de la pareja u otras personas. Como lo recogió El Tiempo, “Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, la familia continúa exigiendo esclarecimiento de las circunstancias y justicia por la muerte de Laura”.

Este es el último caso en una larga lista de incidentes violentos y desenlaces fatales que tienen como epicentro las relaciones tóxicas. Las estadísticas indican un aumento de la violencia intrafamiliar en Colombia, una realidad que debe ser abordada desde todos los ámbitos de la sociedad para evitar que más vidas se vean truncadas de manera tan dramática. La violencia no solo puede ser física, también emocional y psicológica, y estas últimas suelen ser las más difíciles de probar y sobre las que, lamentablemente, existe aún un velo de invisibilidad.

