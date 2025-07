El 23 de julio de 2025, un crimen en la localidad de Usme, Bogotá, causó conmoción: Mary Carmen Pineda, de 25 años, fue asesinada en un ‘spa’ clandestino. Según Infobae, la joven recibió cinco puñaladas, lo que provocó una hemorragia mortal en el lugar de los hechos.

El coronel Richard Fajardo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el atacante ingresó al establecimiento y, sin mediar palabra, la agredió con arma blanca antes de huir en una motocicleta. Las cámaras de seguridad captaron el rostro del sospechoso, quien es buscado por las autoridades. La Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal investigan si existía una relación entre la víctima y el agresor para confirmar la hipótesis de feminicidio.

Giro en caso de mujer asesinada en ‘spa’ de Bogotá

Se conocieron los videos captados por las cámaras de seguridad del lugar, donde se ve el momento en el que el hombre ataca sin piedad a Mary Carmen. Cuando el sujeto saca el cuchillo, ella le empieza a preguntar que qué pasó, en medio de su angustia. “Tranquilo, tranquilo, si usted quiere la plata, yo se la doy […] ¿quiere la plata o no?”.

A pesar de las súplicas de Mary Carmen, el hombre le propina sin piedad tres puñaladas en el abdomen, una en el pecho y otra en la cabeza. Alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las heridas.

Con esto, las autoridades empiezan a barajar la hipótesis de que no se trataría de un feminicidio, sino de una disputa por dinero, aunque la primera no se ha descartado. Según informó El Tiempo, el señalado criminal asistía frecuentemente al establecimiento, pero no se ha determinado si era cliente o la pareja de Mary Carmen.

