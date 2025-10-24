Un calvario es lo que está viviendo una mujer de 28 años en Bogotá, quien ha decidido levantar la voz para hacer pública la situación que está viviendo. Acorralada por amenazas de muerte, hostigamiento y acoso por parte de su expareja de 21 años, esta ciudadana ha decidido no callar, consciente de que su situación es la de muchas mujeres en Colombia, como informó El Tiempo.

“Yo me he cambiado incluso de residencia de la ciudad, aproximadamente de cuatro a cinco veces. La verdad ya no quiero tener que seguir huyendo. Ya tiene sentencia, lo ideal es que le den captura. No quiero ser una estadística más, como muchos casos tristes que se ven hoy en día. Yo tengo videos, tengo evidencias de Medicina Legal y tengo registros de audios donde él me amenaza”, explicó la mujer en una entrevista hecho por CityTv.

No solo vive con miedo propio, sino también teme por la seguridad de su familia, dada la peligrosidad de su expareja que ha demostrado conocer la ubicación de su madre y hermanos, como dijo en el citado medio.

“Temo por mi vida y la de mi familia. En otras ocasiones, ha ido a lugares donde yo vivo a romper los vidrios, a hacer escándalos y temo porque el sabe donde vive mi madre. Temo por mi mamá y por mis hermanos”, mencionó la joven.

Aunque el caso haya sido llevado a la justicia y el Juzgado 99 de Bogotá dictara sentencia de 72 meses contra el hombre por violencia intrafamiliar agravada, la defensa del agresor ha conseguido una prórroga ante la imposibilidad de localizarlo, manteniéndose en libertad. El angustiante caso de esta mujer refleja las dificultades que atraviesan las víctimas de la violencia de género cuando buscan justicia y protección.

“La defensa de él, lo que pidió fue una prorroga, la cual se la aprobaron porque no acontan al contactarse con él. Según eso, todavía no es del todo culpable hasta que no se pruebe lo contrario”, detalló la mujer.

De hecho, lo que se sabe es que las amenazas no solo se han presentado a través de dispositivos móviles y redes sociales, también lo ha hecho de forma presencial, pues este sujeto le ha seguido el rastro a la mujer para atentar contra su tranquilidad en todos los lugares que visita, según el citado portal.

