Durante la noche del jueves 23 de octubre y la madrugada de este viernes se presentaron fuertes lluvias en Bogotá y municipios de Cundinamarca. Esto provocó encharcamientos e inundaciones en varias vías de la capital.

De acuerdo con Olímpica Stereo, la avenida Bosa, en el sector de Villa Anita, detrás del Apogeo, quedó completamente cubierta de agua, lo que dificulta el paso de peatones y vehículos.

En otro punto de la capital se presentó un choque entre dos taxis en medio de un charco de agua sobre la Avenida Calle 26 con Avenida El Dorado, cerca de las instalaciones de la DIJIN, según informó la emisora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad reportó un panorama similar en la localidad de Suba, sobre la Autopista Norte con Calle 242 en sentido norte-sur, lo que puede afectar el tránsito de vehículos.

#Atención⛈️📢 Debido a las fuertes lluvias en la ciudad se presenta espejo de agua/ inundación en la localidad de⛈️Suba, Autonorte con calle 242, sentido Norte – Sur. ⚠️Recuerda transitar con precaución por el sector. 👩‍🚒🚒Unidad de @BomberosBogota asignada al lugar. pic.twitter.com/tqseGGtPPL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 24, 2025

Además, Caracol Radio reportó complicaciones de movilidad por el mismo motivo en la Boyacá a la altura de la Sevillana y en el sector del Tunal, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En Noticia Caracol mencionaron que la Av. 68 también tiene graves problemas de movilidad porque hay sectores de la vía que están completamente inundados.

En el norte de la ciudad, las personas también están reportando algunas dificultades para movilizarse por la Autopista Norte, en el sentido hacia Bogotá.

Emergencias por lluvias en municipios de Cundinamarca

Las precipitaciones prolongadas provocaron emergencias principalmente en Fusagasugá, Silvania y Tibacuy, donde las autoridades locales atienden casos de inundaciones y caída de árboles, mientras la comunidad pide una respuesta más rápida ante los daños ocasionados.

En el municipio de Medina, un deslizamiento de tierra en el sector de Humea mantiene cerrada la vía departamental que conecta con la zona rural. Según los reportes preliminares, la magnitud del derrumbe impide el paso de la maquinaria, y las condiciones climáticas adversas dificultan las labores de limpieza y evaluación de daños. Las autoridades se mantienen en alerta por la posibilidad de nuevos movimientos de tierra.

Videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza de las lluvias en Fusagasugá, donde varias calles quedaron completamente inundadas y una motocicleta fue arrastrada por la corriente. Los habitantes han solicitado apoyo urgente a los organismos de socorro, ante el riesgo de que las lluvias continúen en las próximas horas.

#CUNDINAMARCA Los comités de gestión del riesgo de Cundinamarca reportan intensas precipitaciones en los municipios de Fusagasugá, Silvania y Tibacuy. En Medina, un deslizamiento de tierra en el sector Humea mantiene cerrada la vía departamental. Las intensas lluvias impiden por… pic.twitter.com/IVPm8OGzPF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

