Los comités de gestión del riesgo de Cundinamarca emitieron un reporte de emergencia ante las intensas precipitaciones que se presentan en varios municipios del departamento.

Las lluvias, que se extendieron durante varias horas, afectan principalmente a Fusagasugá, Silvania y Tibacuy, donde las autoridades locales trabajan para atender los casos de inundaciones y caída de árboles.

En el municipio de Medina, un deslizamiento de tierra en el sector Humea mantiene cerrada la vía departamental que conecta con la zona rural. Según el reporte preliminar, la magnitud del derrumbe impide el avance de la maquinaria, y las condiciones climáticas dificultan las labores de despeje y evaluación de daños. Las autoridades permanecen en alerta por el riesgo de nuevos deslizamientos.

#CUNDINAMARCA Los comités de gestión del riesgo de Cundinamarca reportan intensas precipitaciones en los municipios de Fusagasugá, Silvania y Tibacuy. En Medina, un deslizamiento de tierra en el sector Humea mantiene cerrada la vía departamental. Las intensas lluvias impiden por… pic.twitter.com/IVPm8OGzPF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Motocicleta fue arrastrada por lluvias en Fusagasugá

Circulan videos impactantes que muestran la fuerza de las lluvias en Fusagasugá. En las imágenes se observan calles completamente inundadas y una moto que fue arrastrada por la corriente. La comunidad ha pedido apoyo de los organismos de socorro ante la magnitud de la emergencia.

Frente a esta situación, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo recomendó a la ciudadanía evitar transitar por zonas montañosas o cercanas a ríos, mientras continúan las lluvias. También se evalúan posibles declaratorias de calamidad pública en los municipios más afectados, con el fin de destinar recursos y atender con rapidez a las familias damnificadas.

