La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que la tormenta tropical Melissa continúa sobre el centro del mar Caribe, avanzando lentamente hacia el norte-noroccidente y manteniendo influencia directa sobre el litoral norte de Colombia.

De acuerdo con la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT), durante la noche persistirán las lluvias fuertes, ráfagas de viento y condiciones de mar agitado, por lo que se mantiene el estado de Alistamiento para los departamentos de La Guajira y Magdalena, y el estado de Aviso para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y el Golfo de Urabá.

La UNGRD reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones en las actividades marítimas y aéreas, ante el incremento de viento y oleaje. La Dirección General Marítima (Dimar) y la Aeronáutica Civil realizan seguimiento permanente al sistema.

La MTACT —integrada por el Ideam, la Dimar, la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la UNGRD— mantiene activos el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional, desde donde se coordinan las acciones preventivas con las autoridades locales.

#EsNoticia Tormenta Melissa: UNGRD se anticipa y envía más de 22 toneladas de kits humanitarios a San Andrés y Providencia ● Nos adelantamos a los posibles efectos de la tormenta: el cargamento incluye kits de alimentos, aseo, cocina, sábanas y toldillos para atender de manera… pic.twitter.com/TCamkSCn99 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 23, 2025

Alerta en el norte del país por tormenta Melissa

En La Guajira y Magdalena, la entidad recomendó especial atención ante el riesgo de inundaciones o deslizamientos, particularmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las autoridades deben continuar con las medidas de prevención y alistamiento por el aumento del viento.

La UNGRD insistió en que la población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar zonas abiertas y riberas de ríos, y buscar refugio seguro en caso de lluvias intensas.

El siguiente boletín oficial se emitirá a las 8:00 a. m. del 24 de octubre de 2025, o antes si las condiciones de la tormenta Melissa cambian.

