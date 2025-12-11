El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) abstenerse de usar sus redes oficiales para divulgar contenidos políticos o mensajes no ligados a sus funciones, decisión que responde a una acción de cumplimiento presentada por la Fundación FEDe. La Sala determinó que el SGC incumplió varios incisos del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 al reproducir piezas relacionadas con la crisis de la Nueva EPS y con una convocatoria a una movilización promovida por el Gobiern, asuntos que no hacen parte de su misión técnica.

El Tribunal consideró que este uso de la publicidad oficial representó un desvío frente a la finalidad institucional del SGC. La decisión se tomó después de que, el 5 de noviembre, el Tribunal admitiera demandas por presunto proselitismo contra el Ministerio de Educación y el propio SGC, con base en publicaciones que, entre septiembre y octubre, habrían promovido la figura del presidente Gustavo Petro a través de las cuentas institucionales.

La Sala examinó mensajes difundidos el 13 y 14 de septiembre y el 23 de octubre, los cuales estaban vinculados a declaraciones del presidente y usaban la etiqueta #El24ALaPlaza. Así las cosas, el Tribunal concluyó que esa pauta evidenciaba la difusión de contenido político desde un canal que debe enfocarse en asuntos técnicos. La sentencia subrayó que las piezas emplearon recursos oficiales —personal, diseño, difusión e imagen institucional— para fines que no correspondían al objeto misional del SGC.

Además, el Tribunal destacó cómo la comunicación del SGC perdió su sentido institucional al replicar mensajes relacionados con el presidente Petro y con críticas al sector salud. Estas conductas evidencian que la entidad orientó su publicidad hacia finalidades ajenas a sus competencias, pues no se trataba de información sobre riesgos naturales ni de contenido técnico propio de su rol en la gestión del riesgo.

