La Superintendencia de Industria y Comercio cerró definitivamente el proceso contra varias compañías del sector lácteo al confirmar que, durante meses, vendieron como leche entera unos productos que en realidad estaban mezclados con lactosuero, un ingrediente prohibido para esta categoría. Con esta decisión, la autoridad ratifica las sanciones económicas y las conclusiones técnicas que venía advirtiendo desde comienzos de año.

(Ver también: Alertan a quienes toman leche en Colombia: vendría desabastecimiento por culpa del paro)

El punto central del caso es que los análisis practicados por el Invima revelaron niveles inusualmente altos de CMP —un derivado del lactosuero— que no pueden originarse por causas naturales. Dichos resultados fueron revisados nuevamente por la SIC tras recibir las objeciones de las empresas, pero ninguna logró demostrar que se tratara de un fenómeno accidental o propio del procesamiento de la leche. La entidad concluyó que las muestras no correspondían a un producto íntegramente lácteo.

Las empresas involucradas son Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac. En sus líneas de comercialización aparecían marcas tan conocidas como Parmalat, Medalla de Oro, Máxima, Algarra, Latti, Pomar, De la Cuesta y presentaciones propias de Alkosto. Todas hicieron parte del conjunto de muestras en el que se encontraron niveles de CMP incompatibles con la composición natural de la leche entera.

Uno de los puntos que más peso tuvo en la resolución es que, según la SIC, el uso del lactosuero permitió a Gloria, Lactalis y Hacienda San Mateo abaratar costos y, con ello, competir con ventaja frente a empresas que sí respetan las normas de producción. Esa práctica fue catalogada como un comportamiento desleal. Aunque Sabanalac también presentó adulteración, la autoridad no encontró que esa conducta le hubiera generado beneficios competitivos comprobables.

El expediente incluye más elementos: inventarios de lactosuero que no se pudieron justificar, inconsistencias entre los costos reportados y lo que debería costar producir leche verdaderamente entera, y patrones repetitivos que reforzaron la sospecha de manipulación deliberada.

(Ver también: Alquería hizo anuncio con la leche que vende en Colombia y lo que pasará con otros productos)

Con todo ese material, la SIC decidió mantener la sanción aproximada de 21.000 millones de pesos, al considerar que las compañías incurrieron en engaños al consumidor, afectaron la transparencia en el mercado y quebrantaron derechos básicos de quienes compran estos productos. La resolución ya no admite nuevos recursos y el proceso entra ahora en su fase de notificación final.

