La tradicional Feria del Juguete, reconocida por miles de familias capitalinas durante la Navidad, confirmó un importante cambio para su edición número 25. Este año, el evento dejó su ubicación habitual y ahora se hará en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín, donde busca ofrecer un espacio más amplio y accesible para los visitantes.

Según la organización, esta es la primera vez que la feria llega a esta zona de la ciudad, con el objetivo de crear “un mundo mágico que reúne a las familias alrededor de los juguetes”. El evento reúne a comerciantes y fabricantes tradicionales, así como a expositores con novedades de última tecnología, consolidándose como un punto seguro para disfrutar de la temporada navideña.

La feria funciona en el parqueadero norte del complejo deportivo y la entrada es gratuita. Los asistentes pueden recorrerla desde las 9:00 a. m. durante las 12 horas de apertura diaria. Entre los productos disponibles hay balones, muñecos, peluches, juegos de mesa y artículos más elaborados como cuatrimotos eléctricas, carros a control remoto y pistas de gran formato, con precios que comienzan desde los 5.000 pesos.

“Los visitantes a la feria van a encontrar un millón de alegrías para los niños. Tenemos demasiados juguetes para que los más pequeños puedan elegir lo que más les guste. Esta es la feria más bonita porque es la feria de la Navidad”, explicó Luciano Camacho, coordinador del evento. En total, participan cerca de 100 comerciantes, incluidos grupos familiares que llevan hasta tres generaciones vinculadas al evento.

La organización destacó que la nueva sede permitirá fortalecer el comercio local, promover el empleo y ofrecer experiencias memorables para las familias. No obstante, el propósito central sigue siendo revivir la tradición de elegir juguetes como en las ferias antiguas, promoviendo espacios donde los niños puedan explorarlos, sentirlos y probarlos mientras dejan volar su imaginación.

¿Dónde se hacía la Feria del Juguete en Bogotá?

La tradicional Feria del Juguete en Bogotá solía instalarse frente a la estación de Transmilenio Ricaurte, donde comerciantes y visitantes se reunían desde el primero del mes de diciembre para adquirir regalos y novedades de temporada. Ese punto se convirtió durante años en una referencia para quienes buscaban opciones económicas y variadas en el inicio de la época navideña.

Sin embargo, para este 2025 la feria cambió de ubicación. Aunque el evento continúa realizándose, aún no se ha confirmado si el traslado corresponde a una decisión permanente o si se trata solo de una medida temporal para esta edición. Las autoridades y organizadores no han entregado detalles sobre si la feria regresará o no a su localización habitual en futuras versiones.

