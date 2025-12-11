Este 11 de diciembre el dólar tuvo un notable bajón en Colombia. La divisa estuvo sobre los 3.818 pesos en la apertura y cayó a 3.811 pesos sobre las 11 de la mañana.

Esto se ha dado en todo el mundo. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar las tasas de interés en un cuarto de punto impulsó a los mercados financieros. Las acciones estadounidenses cerraron al alza, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar cayeron frente a las principales monedas globales, detalla Investing.

Aunque el recorte estaba previsto, los inversionistas reaccionaron con optimismo porque la Fed dejó abierta la puerta a un nuevo recorte en 2026, pese a advertir que por ahora hará una pausa.

Jerome Powell, presidente de la Fed, afirmó que el mercado laboral muestra riesgos a la baja y que la entidad no desea frenar la creación de empleo. Sus comentarios fortalecieron la tendencia alcista de las acciones.

El Dow Jones subió más de 497 puntos, el S&P 500 avanzó 0,67% y el Nasdaq ganó 0,33%, añade ese medio.

En el contexto global, los rendimientos de los bonos han venido subiendo porque varios bancos centrales están cerca de terminar sus ciclos de recortes, mientras se espera que Japón suba sus tasas.

El dólar retrocedió frente al euro, el yen y el franco suizo. Tras el anuncio de la Fed, el oro y la plata repuntaron, esta última alcanzando un máximo histórico. En energía, el petróleo también subió luego de que Estados Unidos confiscó un buque cerca de Venezuela.

¿Por qué el dólar sube y baja tanto en Colombia?

El dólar sube y baja en Colombia por una combinación de factores internos y externos que influyen diariamente en su precio. Uno de los elementos más importantes es la política monetaria de Estados Unidos.

Cuando la Reserva Federal sube o baja sus tasas de interés, los inversionistas mueven capital hacia o desde ese país, lo que impacta la demanda de dólares y, por tanto, su cotización en Colombia.

Además, los precios internacionales del petróleo también afectan la tasa de cambio, ya que Colombia es un exportador relevante. Cuando el petróleo sube, entran más dólares al país y la moneda estadounidense tiende a bajar; cuando el petróleo cae, sucede lo contrario.

La estabilidad política y económica nacional también pesa. Si hay incertidumbre por decisiones del Gobierno, reformas o eventos electorales, los inversionistas buscan refugio en el dólar, lo que hace que suba.

Por el contrario, cuando hay confianza en el manejo económico, el dólar se estabiliza o cae. Otro factor clave es la inflación y el nivel de tasas del Banco de la República.

Si el país ofrece tasas atractivas, más capital extranjero ingresa y el dólar baja. Finalmente, la oferta y la demanda diaria de divisas por parte de empresas, bancos e importadores también genera variaciones constantes en su precio.

