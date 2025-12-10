La negociación del salario mínimo para 2026 arrancó y el Gobierno comenzó a mover sus primeras fichas. Mientras los sindicatos piden un aumento del 16 % —que llevaría el salario a $ 1’651.260 sin auxilio de transporte— y los empresarios ofrecen un 7,21 %, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dejó entrever cuál podría ser la postura oficial con la que el Ejecutivo intentará acercar las posiciones.

Con una diferencia de nueve puntos porcentuales entre las partes, el panorama luce complejo. Sin embargo, el ministro aseguró que no ve imposible una concertación: “Ha habido una discusión muy tranquila, muy respetuosa, y realmente las propuestas, así tengan enormes distancias, se sustentan en las variables que establece la ley”, afirmó.

Sanguino reveló que la propuesta del Gobierno se apoyará en el análisis reciente del Banco de la República, que —según dijo— se mostró “positivamente sorprendido” por el comportamiento de las variables macroeconómicas en las últimas semanas, detalló W Radio.

Pero el ministro también introdujo un argumento adicional que anticipa el enfoque del Gobierno: “Mantener una vocación de crecimiento de los ingresos de los trabajadores, como lo plantean doctrinas keynesianas, tiene un impacto positivo tanto en la economía como en la generación de nuevos empleos”, señaló.

Según el funcionario, en el último año se generaron 770.000 nuevos empleos, de los cuales el 70 % corresponde a puestos formales. Para el Gobierno, este dato desvirtúa la idea de que los incrementos altos son incompatibles con la creación de empleo de calidad.

Sanguino reiteró en diálogo con la emisora que el Gobierno no quiere imponer una cifra por decreto y buscará un consenso. El tono conciliador contrasta con la tensión que ya rodea la mesa, marcada por la decisión de Fenalco de retirarse de la negociación tras calificar de “populistas” las propuestas sindicales y advertir que el Gobierno podría terminar fijando un aumento de dos dígitos.

En el cierre de sus declaraciones, Sanguino dejó una frase que anticipa el espíritu con el que el Gobierno llegará a la recta final de la negociación: “Vamos a tratar de entregarles un buen regalo de Navidad a los trabajadores de Colombia”.

En los próximos días, cuando el Gobierno destape oficialmente su carta, quedará claro qué tan cerca o lejos está la posibilidad de una concertación en una de las negociaciones salariales más tensas y decisivas de los últimos años.

Cuándo se conoce el nuevo salario mínimo de 2026

La mesa de concertación está citada para este jueves a las 8:00 de la mañana y tendrá tiempo para llegar a un acuerdo hasta el 15 de diciembre a las 11:59 p. m.. Si no hay consenso, el Gobierno podrá fijar el aumento por decreto, como permite la ley.

Sin embargo, si no hay consenso entre las partes, se pueden convocar jornadas adicionales de negociación. Como fecha límite, el Gobierno debe emitir un decreto (si no hay acuerdo) que fije el salario mínimo antes del 30 de diciembre.

