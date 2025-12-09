La discusión por el salario mínimo comenzó con fuerza y, sobre todo, con posiciones completamente enfrentadas. Este martes 9 de diciembre, las centrales obreras destaparon su propuesta oficial: un incremento del 16 %, que elevaría el sueldo mensual a $ 1’651.260 sin contar el auxilio de transporte. La cifra duplica prácticamente la que pusieron sobre la mesa los empresarios.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Empresarios y sindicatos destapan cartas para el salario mínimo: propuestas van hasta el 16 %)

Mientras los sindicatos hablan de recomponer el poder adquisitivo perdido, los empresarios insistieron en la cautela. En una carta enviada al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, gremios como Andi, SAC, Asobancaria y Acopi propusieron un incremento del 7,21 % para 2026. Con ese ajuste, el salario mínimo quedaría en $ 1’526.134 (sin auxilio de transporte), es decir, aproximadamente $ 102.634 más que el valor vigente.

La propuesta empresarial se basa, según explican los gremios, en cifras que pintan un panorama preocupante: 11 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo, un incremento de 1,23 millones en solo un año, según el Dane.

Lee También

Además, entre 2024 y 2025, 1,3 millones de trabajadores dejaron de recibir exactamente el mínimo, lo que refleja un deterioro en la formalidad laboral. A eso se suma un dato clave: 13,6 millones de personas se mantienen en la informalidad, cifra que presiona el mercado y debilita la base de cotizantes del país.

Para los empresarios, un aumento desbordado puede convertirse en un golpe para la estabilidad. Advierten que una cifra “por fuera de criterios técnicos” podría frenar la esperada disminución de tasas del Banco de la República, encarecer los créditos y elevar los costos de bienes y servicios.

Lee También

Salario mínimo en Colombia 2026: negociación está apretada

Las centrales obreras aseguran que el aumento del salario debe ser mucho más que una corrección inflacionaria: debe ser una recuperación real del poder de compra después de varios años en los que el costo de vida creció por encima del salario mínimo.

Afirman que el 16 % responde al aumento del costo de los alimentos, servicios públicos, transporte y vivienda, todos rubros que golpean con más fuerza a los trabajadores que devengan el mínimo.

Cuándo se conoce el nuevo salario mínimo de 2026

La mesa de concertación está citada nuevamente para este jueves a las 8:00 de la mañana y tendrá tiempo para llegar a un acuerdo hasta el 15 de diciembre a las 11:59 p. m.. Si no hay consenso, el Gobierno podrá fijar el aumento por decreto, como permite la ley.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.