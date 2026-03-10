El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió nuevas convocatorias del Fondo Emprender, un programa que busca apoyar la creación y el fortalecimiento de negocios en Colombia. A través de esta iniciativa, emprendedores pueden recibir capital semilla de hasta más de 100 millones de pesos para impulsar sus proyectos productivos.

De acuerdo con la entidad, el programa cuenta con 12 convocatorias durante 2026 y un presupuesto superior a 282.000 millones de pesos, destinado a financiar iniciativas empresariales en distintos sectores económicos del país. El objetivo es promover la innovación, la economía local y la generación de empleo en diferentes regiones.

Los recursos del Fondo Emprender funcionan como capital semilla condonable, lo que significa que el dinero no debe devolverse siempre que el emprendimiento cumpla con los objetivos y metas establecidos dentro del plan de negocio aprobado.

El programa está dirigido a diferentes grupos poblacionales, entre ellos jóvenes emprendedores, mujeres, comunidades indígenas, afrocolombianos, campesinos, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad. También existen convocatorias para iniciativas de economía popular, artesanías, turismo, agroindustria y proyectos rurales.

Requisitos para acceder al apoyo del Fondo Emprender

Las personas interesadas en participar en estas convocatorias deben cumplir con varias condiciones establecidas por el programa. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser ciudadano colombiano mayor de edad.

Tener una idea de negocio o emprendimiento con potencial de crecimiento.

No contar con una empresa previamente constituida o que esta sea reciente.

Completar la Ruta Emprendedora del Sena , un proceso de formación y acompañamiento para estructurar el proyecto empresarial.

, un proceso de formación y acompañamiento para estructurar el proyecto empresarial. Presentar un plan de negocio viable, que pueda ser evaluado por expertos del programa.

Durante la Ruta Emprendedora, los participantes reciben asesoría técnica, formación empresarial y acompañamiento para fortalecer su iniciativa antes de solicitar el financiamiento.

¿Cómo participar en las convocatorias para emprendedores del Sena?

Las personas interesadas deben registrarse en la plataforma del Fondo Emprender, donde podrán consultar los requisitos, condiciones y términos de referencia de cada convocatoria. Desde allí también se gestiona la inscripción y la presentación del plan de negocio.

El programa busca fortalecer el emprendimiento, la economía local y el desarrollo rural, facilitando el acceso a recursos para diferentes sectores de la población.

Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias y los requisitos específicos de cada programa en la plataforma oficial del Fondo Emprender, donde también se encuentran los plazos de inscripción y los pasos para presentar los proyectos.

¿Qué convocatorias hay en el Fondo Emprender del Sena en 2026?

Varias líneas de financiación del Fondo Emprender tienen como fecha límite de inscripción el 6 de abril de 2026. Estas convocatorias están enfocadas en diferentes sectores productivos y grupos de emprendedores:

Víctimas del conflicto y población vulnerable

Recursos disponibles: $19.000 millones

Apertura de la convocatoria: 2 de marzo de 2026

Enfocada en apoyar proyectos productivos que contribuyan a mejorar las condiciones económicas de estas poblaciones.

Economía popular

Presupuesto: $14.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Busca financiar iniciativas de creación o fortalecimiento de unidades productivas en todo el país.

Jóvenes emprendedores (entre 18 y 28 años)

Recursos asignados: $27.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Dirigida a proyectos liderados por jóvenes que buscan iniciar o fortalecer un negocio.

Emprendimiento femenino

Presupuesto disponible: $28.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Orientada a apoyar iniciativas empresariales impulsadas por mujeres.

Convocatoria multisectorial

Recursos: $18.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Permite participar con proyectos de distintos sectores económicos.

Sector artesanal

Presupuesto asignado: $3.100 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Dirigida a iniciativas relacionadas con la producción y comercialización de artesanías.

Municipios priorizados por programas PDET y PNIS

Recursos disponibles: $32.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Busca impulsar emprendimientos en territorios priorizados para el desarrollo y la consolidación territorial.

Convocatorias del Sena que estarán abiertas hasta el 30 de abril de 2026

Otras líneas de financiación del Fondo Emprender permanecerán abiertas por más tiempo, con cierre el 30 de abril de 2026. Estas convocatorias están dirigidas a poblaciones específicas y proyectos productivos en diferentes regiones del país.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP)

Presupuesto: $9.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Apoya proyectos empresariales de cualquier sector económico.

Población indígena

Recursos asignados: $8.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Dirigida a iniciativas productivas presentadas por comunidades indígenas en el territorio nacional.

Personas con discapacidad

Presupuesto disponible: $5.500 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Busca impulsar la creación o fortalecimiento de unidades productivas lideradas por esta población.

Economía campesina

Recursos asignados: $112.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Dirigida a proyectos impulsados por campesinos para fortalecer la economía rural.

Zona de paz (Unguía, Acandí, Riosucio y Mutatá)

Presupuesto: $6.800 millones

Apertura: 5 de marzo de 2026

Apoya emprendimientos productivos en estos municipios priorizados.

En medio del impulso al emprendimiento en Colombia, estas convocatorias buscan ampliar las oportunidades para que más personas conviertan sus ideas en proyectos productivos sostenibles. Con recursos dirigidos a distintos sectores y poblaciones, el programa también apunta a fortalecer la economía regional, apoyar la creación de empleo y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo económico en diferentes territorios del país.

