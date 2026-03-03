El Sena ha renovado su oferta para quienes buscan dominar un segundo idioma sin costo alguno. Bajo el programa ‘English Does Work’, la institución ofrece una ruta de aprendizaje flexible y 100 % virtual para mejorar el perfil profesional de los habitantes en Colombia.

El proceso es completamente digital y se gestiona a través de la plataforma Zajuna. Si está interesado en iniciar su formación, siga estos pasos:

Ingrese al portal oficial: zajuna.sena.edu.co.

Ubique y seleccione la opción titulada ‘bilingüismo’.

Escoja el nivel que desea cursar. Si no sabe en cuál empezar, puede presentar la prueba de clasificación.

Haga clic en el botón ‘inscríbete’.

Complete el registro de datos personales. Si ya tiene un usuario en la plataforma, simplemente inicie sesión.

Confirme su cupo: revise su correo electrónico registrado, donde recibirá la información para formalizar la inscripción.

Es importante tener en cuenta que, aunque las convocatorias son permanentes, los cupos se habilitan de forma periódica.

Si al intentar registrarse el sistema indica que no hay vacantes, la recomendación oficial del Sena es monitorear el portal de Zajuna en los días siguientes, ya que la apertura de nuevos espacios depende de la finalización de cohortes previas y la disponibilidad de instructores.

¿Qué es ‘English Does Work’ del Sena?

A diferencia de otros cursos rápidos, esta iniciativa propone un proceso robusto y certificado. El programa no solo se enfoca en la gramática, sino que busca que el aprendiz sea integral en las cuatro habilidades básicas: comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral.

Estructura: el programa consta de 13 niveles consecutivos.

Alcance: al completar todo el recorrido, el estudiante alcanza un nivel de competencia B2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Público: está disponible para colombianos y extranjeros que residan en el país y cuenten con el respectivo permiso de estudio.

Duración: cada nivel tiene una intensidad aproximada de 48 horas. No obstante, al ser una modalidad autónoma, el ritmo de avance lo marca el propio estudiante según su dedicación.

¿Qué pasa si no termina un curso de inglés del Sena?

Muchos colombianos optan por fortalecer su perfil profesional a través de los cursos de inglés que ofrece el Sena; sin embargo, surge la duda recurrente sobre las consecuencias de no finalizar estas formaciones en el Servicio Nacional de Aprendizaje.

De acuerdo con los lineamientos de la institución, si un aprendiz decide retirarse de manera voluntaria de un curso complementario (como los de inglés), no recibirá ningún tipo de sanción económica ni penalización de bloqueo en la plataforma Sofia Plus. El usuario simplemente debe realizar el proceso de retiro formal a través de la página web. Tras esto, podrá registrarse de forma inmediata a cualquier otro curso disponible, incluso al mismo que acaba de cancelar.

Es fundamental no confundir estos cursos cortos con la formación titulada. En el caso de abandonar una carrera técnica o tecnológica sin una justificación válida, el Sena sí aplica medidas disciplinarias. En este escenario, el estudiante podría enfrentar una sanción de hasta seis meses sin posibilidad de matricularse en nuevos programas de la entidad.

