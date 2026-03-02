La Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) realizó una rueda de prensa conjunta con el Comité Empresarial Ecuatoriano para fijar su postura frente a las recientes medidas comerciales adoptadas por los gobiernos de Colombia y Ecuador.

El encuentro tuvo como objetivo expresar la preocupación del sector empresarial por el impacto que estas decisiones pueden tener sobre la integración económica entre ambos países.

Durante la intervención, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó que la relación comercial entre Colombia y Ecuador es una de las más sólidas del continente.

“Hemos visto con inmensa preocupación lo que ha venido sucediendo en los últimos meses. Sabemos de empresas que pueden perder totalmente su viabilidad si se sigue con el rumbo que venimos”, agregó Mac Master.

Señaló que cuando una integración de este nivel se ve amenazada, no solo se afectan las empresas, sino también los consumidores, la capacidad productiva y los trabajadores de las dos naciones.

Asimismo, el dirigente gremial advirtió que en los últimos meses la situación ha generado una creciente preocupación en el sector privado. Según explicó, algunas empresas podrían perder completamente su viabilidad si se mantiene el rumbo actual en materia comercial.

Por ello, los gremios hicieron un llamado a revisar las medidas y proteger la estabilidad económica y el empleo en ambos países.

Por qué tensiones arancelarias son graves para Colombia

Las tensiones arancelarias con Ecuador son graves para Colombia porque ambos países mantienen una de las relaciones comerciales más dinámicas de la región andina.

Ecuador es uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas no minero-energéticas, especialmente de productos industriales, alimentos procesados, medicamentos, textiles y manufacturas.

Si se imponen o aumentan aranceles, esos bienes se encarecen, pierden competitividad y pueden ser desplazados por proveedores de otros países. Esto afecta directamente a miles de empresas colombianas, en especial pequeñas y medianas, que dependen de ese mercado para sostener su producción y empleo.

Una caída en las exportaciones implica menos ingresos, reducción de turnos, posibles despidos y menor inversión. Además, muchas cadenas productivas funcionan de manera integrada entre ambos países, por lo que las restricciones encarecen insumos y generan retrasos logísticos.

También hay un impacto en los consumidores, ya que los aranceles elevan precios y reducen la oferta disponible. En el plano regional, el deterioro comercial debilita la integración andina y genera incertidumbre para inversionistas.

En conjunto, estas tensiones no solo afectan cifras de comercio exterior, sino estabilidad empresarial, empleo y crecimiento económico en zonas fronterizas y en sectores clave de la economía colombiana.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.