El presidente de Estados Unidos anunció que elevará al 15 % los nuevos aranceles globales a las importaciones, tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló sus gravámenes previos.

Inicialmente, Trump había planteado un impuesto general del 10 %, pero luego informó que aplicará el máximo permitido bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma poco utilizada que permite mantener los aranceles durante unos cinco meses sin aprobación inmediata del Congreso.

El tribunal, en una decisión de 6 a 3, determinó que el mandatario se excedió en sus facultades al imponer amplios aranceles usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Tras el fallo, Trump criticó duramente a los jueces y defendió su política comercial como clave para reducir el déficit y fortalecer la manufactura nacional.

La medida genera incertidumbre para países como Reino Unido y Australia, que habían negociado tasas del 10 %.

Sectores empresariales y comerciales advirtieron que el aumento afectará el comercio global y a los consumidores.

Además, el fallo abre la puerta a posibles reembolsos de aranceles ya cobrados, lo que podría desencadenar nuevas batallas legales y presiones políticas internas.

Trump elogió sus aranceles y tomó una decisión

El presidente Trump anunció que retiró su respaldo al congresista republicano Jeff Hurd por no apoyar sus aranceles, que calificó como “increíblemente exitosos” y clave para fortalecer la economía del país.

En su lugar, expresó su apoyo total a la candidata Hope Scheppelman, a quien describió como patriota, veterana de la Marina y defensora de la agenda que él denominó “América Primero”.

Trump aseguró que ella impulsará la economía, reducirá impuestos, respaldará a agricultores y militares, reforzará la seguridad fronteriza y protegerá la Segunda Enmienda.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.