Una sospecha surgió en el caso de la mujer colombiana Lina María Guerra, que fue hallada muerta dentro de un congelador en su vivienda en el condado de Norfolk (Estado Unidos). Si bien las autoridades ya tenían como sospechoso al esposo, la revisión de las declaraciones del hombre marcan un capítulo adicional.

La investigación sobre el deceso de la colombiana ha tomado un giro importante, especialmente con respecto a las versiones que su esposo, David Varela, le dio a la familia de la mujer cuando ella fue reportada como desaparecida en Estados Unidos.

De acuerdo con una declaración jurada del FBI, Varela, quien actualmente sirve en la Marina de los Estados Unidos, ha sido imposible de contactar desde su partida. Así lo informó el medio local News 3, replicado por el portal iHeart.

La familia de Guerra, que reside en Colombia, denunció su desaparición después de no saber nada de ella por dos semanas. Varela les había informado que su esposa había sido arrestada por hurto en tiendas y envió una foto de ella supuestamente en prisión.

La familia indicó que el hombre aseguró en ese momento estar muy afectado y por eso se divulgaron algunos de los mensajes enviados a Paola Ramírez, cuñada de la víctima que vive en Colombia.

“No he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día”, fueron parte de las afirmaciones que, según el reporte, hizo Varela durante esos momentos de comunicación.

Sin embargo, los registros judiciales confirmaron que Guerra nunca fue acusada de ese delito. La familia describió a Varela como un esposo posesivo y celoso que limitaba las actividades de Guerra, incluso su trabajo y vida social. Paola Ramírez declaró que Varela había sido violento con ella en el pasado.

“Quiero enfatizar que [Lina] ya había sufrido violencia antes. Él la había golpeado antes, pero ella no nos lo dijo para no preocuparnos”, aseguró la familiar de la colombiana.

Varela enfrenta cargos de asesinato en primer grado y ocultación de cadáver. El fiscal de Norfolk, Ramin Fatehi, ha solicitado su extradición a Estados Unidos. También se le acusa de fuga para evitar arresto.

Las autoridades han solicitado la colaboración de Interpol para localizarlo, y la Marina de Estados Unidos ha mostrado su apoyo total a la investigación. El caso sigue siendo investigado y se pide que cualquier persona con información lo reporte.