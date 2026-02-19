La compañía RapiCredit ha hecho su entrada al mercado de España desde noviembre del 2025. Los primeros meses han sido de adecuación y estabilización de los modelos de decisión. La compañía llega al país europeo con el mismo conceto que desarrollo en Colombia, donde ha llevado a cabo más de 6 millones de créditos, adecuado su operación y modelos a las particularidades del mercado español.

Sigue a PULZO en Discover

Vea también: El robo de 119 Picassos en Aviñón: así fue el asalto que conmocionó a Francia y terminó en un giro insólito

Con su llegada busca facilitar el acceso al crédito a personas que necesitan soluciones financieras simples, rápidas, confiables y con un modelo 100% digital, comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente. “España representa un paso natural en nuestro proceso de crecimiento. Llegamos con la experiencia adquirida en Colombia y con un modelo probado que pone en el centro a las personas que necesitan acceso oportuno al crédito”, afirmó Daniel Materón, CEO de RapiCredit.

Asimismo, Materón aseveró: “Nuestros socios españoles han sido clave en este proceso de llegada al viejo continente, pues nos permiten tener siempre en consideración las particularidades del mercado que, sin ellos, nos hubiera tardado años y seguramente errores en entender y aprender”. La expansión responde a la visión de la compañía de llevar su propuesta de valor a nuevos mercados, manteniendo los mismos principios de inclusión financiera, uso de tecnología y análisis responsable del riesgo que han caracterizado su operación desde su fundación.

Lee También

“Nuestro objetivo no es solo crecer geográficamente, sino replicar un modelo que ha demostrado generar oportunidades reales para quienes tradicionalmente han tenido barreras de acceso al sistema financiero. España es un mercado con alto potencial para este tipo de soluciones”, agregó Materón.

Lee También

Con esta entrada, RapiCredit refuerza su posicionamiento como una fintech latinoamericana en expansión, enfocada en democratizar el acceso al crédito y en construir soluciones financieras alineadas con las necesidades reales de las personas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.