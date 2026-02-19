La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) volverá a las calles este jueves, pero esta vez con una consigna que ha producido debate: el respaldo al incremento del 23,7 % en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional. La duda que surgió en la opinión pública, y que planteó Néstor Morales en Mañanas Blu, es por qué un gremio cuyos afiliados ganan significativamente más que el básico decide movilizarse por este motivo

Domingo Ayala, presidente de Fecode, fue el encargado de despejar las dudas. Según el líder sindical, la decisión no es un tema de beneficio propio inmediato, sino de un “principio de solidaridad” con el resto de la clase trabajadora del país que vive con lo justo, según dijo en Blu Radio.

Para Ayala, la discusión no debe centrarse solo en pesos, sino en derechos internacionales. El dirigente explicó que marchan para defender la figura del “salario mínimo vital”, un concepto respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Nosotros somos una organización de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”, sostuvo Ayala, reconociendo que, gracias a las negociaciones colectivas, los docentes oficiales hoy perciben salarios superiores al mínimo, pero recordando que en la federación también hay personal administrativo en condiciones diversas.

La movilización en Bogotá iniciará a las 2:00 de la tarde desde la Asociación Distrital de Educadores (ADE) con destino a la Plaza de Bolívar. Sin embargo, la polémica también tocó las aspiraciones personales de Ayala, quien confirmó que busca un asiento en el Senado por el Frente Amplio Unitario.

Ante los cuestionamientos sobre si la marcha es una plataforma de campaña, el dirigente fue enfático: “Mi presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato”. Para Fecode, el ajuste del 23,7 % es un avance, pero consideran que aún falta camino para resolver el “rezago histórico” de los trabajadores en Colombia.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.