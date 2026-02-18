La Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) salió al paso de los cuestionamientos y confirmó que firmó un contrato de prestación de servicios con Ingrid Carolina Plata Navas para apoyar la organización y logística de las actividades protocolarias del presidente Gustavo Petro.

La aclaración se da en medio de críticas por la cercanía de la contratista con Verónica Alcocer, esposa del mandatario. En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que se trata de una función histórica dentro de la estructura de apoyo presidencial y defendió que la actual contratación representa un ahorro frente a gobiernos anteriores.

Qué pasa con el contrato de la amiga de Verónica Alcocer

De acuerdo con el Dapre, el objeto del contrato consiste en “apoyar la organización, coordinación, manejo, seguimiento de actividades protocolarias y la implementación logística de los eventos institucionales” de la entidad.

El documento señala que estas tareas están directamente ligadas a la misión del Dapre de respaldar al jefe de Estado en su agenda oficial y protocolaria, en calidad de Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa.

Entre las obligaciones descritas y citadas por el Dapre, se encuentran:

Apoyar la organización, ejecución y seguimiento de eventos oficiales y recepciones presidenciales.

Contribuir en la planeación y atención de bienes y servicios para los Salones de Estado y Casas Privadas de la Casa de Nariño, la Hacienda Hato Grande y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena.

Respaldar la realización de actos protocolarios en los que participe el presidente y la familia presidencial.

Según la entidad, estas funciones, por su carácter estratégico y de confianza, han sido desempeñadas de manera permanente por personal designado en cada administración.

Dapre señala a las presidencias anteriores

El Dapre incluyó antecedentes de contrataciones similares en otros periodos presidenciales. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se contó con varios contratistas para estas labores. En la administración de Iván Duque Márquez, el apoyo estuvo a cargo de un contratista.

En el actual gobierno, la labor se concentra en una sola persona, Ingrid Carolina Plata Navas. Según la Presidencia, mientras en gobiernos anteriores el costo acumulado por este apoyo durante un periodo presidencial ascendía a $1.941.379.200 con hasta cuatro contratistas, ahora se registra —a valor presente— una reducción del 51 % en el gasto destinado a esta función.

La Casa de Nariño subrayó que la austeridad es un eje de la gestión administrativa y defendió que la contratación responde a una necesidad institucional que no es nueva, sino que ha existido en distintas administraciones, no obstante, continúan los señalamientos teniendo en cuenta la cercanía de Plata con Alcocer.

