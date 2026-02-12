Mary Luz Herrán rompió el silencio en una reveladora entrevista con Eva Rey y lanzó explosivas declaraciones sobre su separación de Gustavo Petro, en medio del nuevo panorama político que rodea al mandatario. La ahora candidata al Senado no dudó en referirse al papel que, según ella, tuvo Verónica Alcocer en el fin de su matrimonio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Ella nos ha hecho mucho daño”: exesposa de Petro, desatada con Verónica Alcocer por “humillación”)

Durante la conversación, Herrán fue directa:

Sus palabras marcaron uno de los momentos más tensos de la entrevista, en la que también hubo espacio para comentarios irónicos y reflexiones personales.

Eva Rey, fiel a su estilo frontal, intervino con una frase que no pasó desapercibida: “Bueno, no lo culpo… una mona y de ojos azules, ¿cómo se puede resistir?”.

Sin embargo, Herrán respondió que la situación no se reducía a una cuestión física. Para ella, el problema fue más profundo y estuvo marcado por engaños y mentiras. Incluso, cuando Rey le preguntó si se había “metido sin permiso”, Herrán apuntó que “los hombres saben decir mentiras muy bien”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Exesposa de Gustavo Petro habla de cómo Verónica Alcocer se metió en su matrimonio

Según relató, Petro le aseguraba que no se había ido del hogar o que simplemente había llegado tarde, cuando en realidad ya estaba iniciando otra relación.

“Cuando empezó a andar con ella, por ejemplo, llegaba en la noche y aparecía al otro día… y claro, estaba casado conmigo. Se equivocó, fue un tonto. Él sabía que se iba a equivocar y se equivocó”, afirmó con contundencia.

Al preguntarle cómo se dio cuenta de la situación, Herrán explicó que todo salió a la luz a través de conversaciones y señales que evidenciaban que la tercera persona ya estaba involucrada en su matrimonio. A pesar del dolor, reconoció que la separación no fue sencilla.

“Nosotros nos separamos enamorados. Los dos nos separamos enamorados, lloramos muchísimo el día que nos separamos, pero ya era suficiente, ya estábamos mal”, confesó.

En medio del diálogo, Eva Rey lanzó otra pregunta directa: “¿Y te cangrejeó?”. Entre risas nerviosas, Herrán respondió: “Eso no te lo voy a decir”, dejando abierta la interpretación.

¿Por qué se separó Gustavo Petro de Verónica Alcocer?

Por su parte, Gustavo Petro también se ha pronunciado públicamente sobre su situación con Verónica Alcocer. A través de su cuenta de X, el presidente confirmó que, aunque legalmente siguen casados, están separados desde hace años en el plano físico y emocional.

Además, agradeció a Alcocer por encargarse de la crianza de sus hijas, especialmente de Antonella, mientras él dedica la totalidad de su tiempo a la Presidencia.

“Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”, escribió. También aseguró que las críticas y procesos en su contra obedecen, según él, a estrategias políticas.

Las declaraciones de ambos han provocado una ola de reacciones en redes sociales, reabriendo el debate sobre la vida privada del presidente y el impacto de sus decisiones personales en la esfera pública.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.