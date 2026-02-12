La periodista Eva Rey publicó recientemente una entrevista con Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro y actual candidata al Senado, en la que la ex primera pareja del mandatario habló abiertamente sobre las tensiones que, según su versión, ha vivido con Verónica Alcocer, actual esposa del jefe de Estado.

Durante la conversación, Herrán hizo señalamientos delicados sobre situaciones personales y políticas que, aseguró, la afectaron tanto a ella como a sus hijos.

Según explicó, las diferencias no solo se han dado en el plano personal, sino también en el político. Herrán sostuvo que su aspiración de integrar la lista del Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2022 se vio frustrada por decisiones en las que, de acuerdo con su relato, habría intervenido la actual primera dama.

“A mí como mujer política me hizo mucho daño. Fue también de las que no permitió que yo tuviera un proceso en la lista del Pacto Histórico en las elecciones anteriores. Metió la mano, horrible”, expresó Herrán durante la entrevista. Estas declaraciones sugieren que, en su percepción, hubo una influencia determinante para impedir su participación en ese proceso electoral.

Exesposa de Petro habló de la humillación que le pasó en Casa de Nariño

Uno de los momentos más sensibles del diálogo fue cuando relató un episodio que calificó como humillante y que habría ocurrido en el Palacio de Nariño.

Según su versión, el presidente Petro las invitó a ella y a su hija Andrea Petro a almorzar en la sede presidencial. Sin embargo, afirmó que la situación cambió cuando Alcocer se enteró de la visita.

“En algún momento fui con mi hija Andrea a Palacio, y Verónica se dio cuenta. El presidente dijo que nos invitaba a almorzar, pero ella dio la orden de que teníamos que irnos porque era su casa. Fue una humillación terrible. La seguridad no sabía qué hacer, pero nos dijeron que teníamos que irnos”, relató Herrán.

De acuerdo con su testimonio, el mandatario habría indicado que podían quedarse, pero, según ella, esa decisión no fue aceptada. “Petro dio la orden de que nos quedáramos, pero Verónica no lo aceptó. Ella era la ama y señora de Palacio”, agregó.

Ante la contundencia de sus palabras, Eva Rey le preguntó directamente si consideraba que Alcocer sentía celos hacia ella. Herrán respondió que, en su opinión, sí existían celos, aunque no relacionados con una posible relación sentimental con el presidente, sino con su papel como mujer política.

“Siempre ha tenido celos. No de que Petro y yo tengamos algo, sino de que soy una mujer política. Ella siempre ha sabido humillarme y maltratarme, y esto es algo que debía decir ante cámaras. No tengo nada que ocultar, y callar todo ha sido muy duro toda la vida, especialmente con ella”, afirmó.

¿Quiénes son las exparejas de Gustavo Petro?

Gustavo Petro ha tenido varias relaciones importantes a lo largo de su vida.

Fue pareja de Verónica Alcocer, actual primera dama, con quien tuvo a sus dos hijas: Sofía y Antonella Petro.

También estuvo en una relación con Mary Luz Herrán, con quien tuvo a Andrés Gustavo, quien recibió asilo político en Canadá, y a Andrea, que estudió y vive en Francia con su hija.

Además, con Katia Burgos es padre de Nicolás Petro, quien fue diputado del Atlántico y tuvo problemas con la justicia.

