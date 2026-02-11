Por primera vez, Koral Costa habló sobre su ruptura con ‘Bola 8’. Después de más de una década juntos, ambos decidieron poner fin a su relación. En una entrevista para ‘La kalle‘, Koral abrió su corazón y habló de este proceso tan difícil.

La relación con ‘Bola 8’ no era una pareja abierta, como algunos pudieron haber supuesto. Koral destacó que no permite que nadie se acerque a su intimidad de manera indiscriminada.

Además, dejó claro que no permitiría que un tercero interfiriera en su relación, ya que eso no corresponde a su concepto de intimidad. A pesar de su estilo extravagante y su imagen pública, Koral mencionó que eso no significa que deba aceptar comportamientos que no le agradan, ni permitir que le falten el respeto, ya sea de un hombre o de una mujer.

¿Por qué se separaron Koral Costa y ‘Bola’ 8?

Koral también comentó que su ruptura con ‘Bola 8’ no fue consecuencia de una infidelidad, como algunos pudieran pensar.

“No fueron cachos. Si me hubiera engañado, lo hubiera hecho saber”, expresó tajante. Por otro lado, reveló que, aunque durante su relación con él hubo un periodo de celibato, la falta de pasión no fue la causa de su separación, sino que fue más bien una cuestión de tiempos y sueños personales.

Cuando ‘Bola 8’ decidió mudarse a España, Koral lo apoyó completamente, pues no se considera quién para frustrar los sueños de su pareja.

“La relación fue tomando rumbos diferentes, y no puedo estar soñando que todo va a permanecer igual”, dijo.

A lo largo de su relación, ambos habían estado muy unidos, pero Koral reconoció que en ciertos momentos se necesita un espacio para reflexionar sobre el futuro.

“Esos momentos de distancia nos ayudaron a replantearnos si la relación podía seguir o si simplemente se estaba desestabilizando”, explicó.

Con el paso del tiempo, Koral y ‘Bola 8’ decidieron que un descanso les permitiría ver si realmente era la falta de amor, dinero o alguna otra razón lo que estaba afectando su relación. “No era la intimidad lo que faltaba, porque estábamos lejos el uno del otro, pero las circunstancias cambiaron”, añadió.

Koral aclaró que, aunque ahora se habla de su posible relación con otra persona, no es cierto. Aseguró que están tomando un tiempo para sí mismos y que, por ahora, se encuentran en un proceso de reflexión.

