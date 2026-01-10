El reconocido actor colombiano Ómar Murillo, emblemático por su papel de ‘Bola Ocho’ en ‘Las detectivas y el Víctor’ y ‘El man es Germán’, y la talentosa creadora de contenido y cantante Koral Costa han anunciado su separación tras 17 años de relación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hermana de Yina Calderón sufrió accidente de tránsito y carro quedó en pérdida total: video)

El hecho se dio a conocer el pasado martes 6 de enero, cuando Koral decidió responder a la pregunta de una seguidora sobre su estado conyugal en un directo de Instagram con un sencillo “sí me separé”. Koral Costa, en su declaración, aclaró que la separación no surge de la falta de amor, sino a la necesidad de ambos de priorizar sus metas personales y sueños individuales.

Según Koral, “no tienes el derecho de retener los sueños de nadie”. Una postura madura que busca respetar el proyecto de vida de cada uno, sin conflicto aparente ni resentimientos visibles. Mientras tanto, Ómar Murillo guardó silencio en redes sociales. Sin embargo, el actor radicado actualmente en la capital española, posteó en su cuenta de Instagram una imagen suya sentado con gesto pensativo y un título alusivo que, para muchos, se interpretó como una referencia directa a la separación: “A veces se gana, otras veces se pierde”.

Lee También

Además, sonaba de fondo la canción “Recuérdame”, de Los Inquietos del Vallenato, añadiendo un subtexto al mensaje de desamor. En la misma publicación, los seguidores le preguntaron a Murillo si la separación era cierta, a lo que él optó por no responder, manteniendo la ambigüedad en su situación sentimental.

En redes sociales, algunos han señalado que la ruptura podría ser una estrategia o campaña para mantener la relevancia en medio digital, recogiendo que en ocasiones anteriores personajes públicos han utilizado tácticas similares.

Hasta el momento, la única confirmación clara de la separación viene de Koral Costa, mientras Ómar Murillo ha preferido mantener discreción en sus redes sociales, sin emitir comunicado formal. Esto deja en el aire la incertidumbre de si se trata de un punto final definitivo en su relación o si es una etapa más de su vida conyugal, muy expuesta a la opinión pública.

La pareja, a lo largo de los años, se volvió una popular relación, muy seguida en las redes y constantemente alabada por sus fans y ahora, ante esta transición, se ha generado una gran ola de reacciones entre sus seguidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.