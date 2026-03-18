Noticias RCN conoció en exclusiva un informe reservado sobre el comportamiento de Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia‘, mientras permanece recluida en una escuela de Carabineros en Bogotá.

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(Vea también: Cómo es el nuevo sitio de reclusión de ‘Epa Colombia’, luego de salir de cárcel El Buen Pastor)

Según revelan fuentes cercanas a su custodia, la creadora de contenido ha incumplido normas básicas para personas privadas de la libertad, ya que entre noviembre de 2025 y enero de 2026 le fueron encontrados cinco teléfonos celulares, lo que constituye una conducta prohibida en estos espacios.

¿Qué lujos le encontraron a ‘Epa Colombia’ en su nueva cárcel?

El informe detalla que dentro de la guarnición militar de la escuela de Carabineros en Bogotá, la vida de Barrera Rojas ha estado marcada por la presencia de carros, celulares y enfrentamientos con otros internos.

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En sus habitaciones, al menos cinco celulares han sido hallados durante controles rutinarios, lo que evidencia un patrón de violaciones a la normativa interna.

Un hecho que llamó la atención de las autoridades ocurrió el pasado 17 de diciembre de 2025, cuando los custodios no lograban ubicar a Barrera en su celda.

Tras una búsqueda exhaustiva, fue encontrada dentro de un vehículo de color morado, marca Mini Cooper, que había sido estacionado en un lugar no autorizado debido a un descuido del personal de seguridad.

La ‘influenciadora’ aseguró que el lujoso auto era de su propiedad y que lo había traído como regalo para su pareja, lo que provocó un fuerte debate sobre los controles y permisos dentro de la escuela de Carabineros.

¿Qué peleas ha tenido ‘Epa Colombia’?

El informe también menciona que Barrera Rojas habría amenazado a funcionarios de la Policía Nacional en repetidas ocasiones. Según uno de los centinelas, la reclusa se alteró cuando se le explicó el protocolo para las visitas y se hizo la verificación correspondiente.

“Ya van dos veces con usted, a la tercera, aténgase”, habría advertido el funcionario, ante la reacción de Barrera, quien mostró evidente molestia.

Otro aspecto señalado en el informe son los enfrentamientos con Margaret Chacón, otra interna de la misma institución, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Barrera Rojas y Chacón han tenido discusiones frecuentes, motivadas por “diferencias de carácter personal”, según los documentos internos.

¿Por qué está condenada ‘Epa’?

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ratificó en enero de 2025 una condena de 63 meses de prisión contra ‘Epa Colombia’, lo que la llevó inicialmente a la cárcel para mujeres El Buen Pastor en Bogotá.

Allí permaneció varios meses antes de recibir un traslado especial en agosto de 2025 a la escuela de Carabineros, en el marco de medidas que buscaban proteger su seguridad debido a su notoriedad en redes sociales y la exposición mediática que esto genera.

El caso de Daneidy Barrera Rojas ha despertado gran interés público por la mezcla de situaciones legales, privilegios por reconocimiento mediático y los constantes incumplimientos a las normas de reclusión.

El informe exclusivo de Noticias RCN deja en evidencia que, a pesar de estar en un centro especializado, la influenciadora mantiene un comportamiento que desafía la autoridad de los custodios y que podría acarrearle consecuencias disciplinarias adicionales durante su reclusión.

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