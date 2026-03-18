El reconocido astrólogo Daniel Daza, quien acertó hace cuatro años al predecir la presidencia de Gustavo Petro, ofreció recientemente una entrevista al periodista Daniel Coronell, en la que abordó asuntos políticos y posibles eventos futuros en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Daniel Daza predice qué pasará con Paloma Valencia en elecciones: “Si hubiesen sido hoy“)

Entre los temas más llamativos, Daza habló sobre el futuro político de Juan Daniel Oviedo y las proyecciones para la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

¿Qué le pasará a Juan Daniel Oviedo?

Durante la conversación, Coronell preguntó a Daza si veía alguna posibilidad de que Juan Daniel Oviedo llegara a la presidencia del país. La respuesta del astrólogo fue tajante: “Definitivamente no”. Cuando el periodista indagó sobre la opción de la alcaldía, Daza explicó que Oviedo había desaprovechado una oportunidad significativa.

Lee También

“Si él me hubiera consultado, como lo hacen algunos políticos, le habría recomendado lanzarse a la alcaldía. Esa era la ruta más acertada para él. También habría podido considerar la Cámara, la Gobernación, el Senado o incluso la presidencia, pero en este caso, la alcaldía le habría dado un alcance mucho mayor”, señaló.

Daza argumentó que las influencias astrológicas de los signos zodiacales de Oviedo y de Paloma Valencia juegan un papel clave en sus predicciones.

Según él, Oviedo es Piscis y Paloma es Capricornio; y en su análisis, Capricornio “se devora” a Piscis, lo que podría opacar el desempeño político de Oviedo y generar, incluso, una “muerte política” en su trayectoria.

“Yo le habría dicho que no se metiera en la fórmula vicepresidencial y que apostara por la alcaldía, porque tenía todas las posibilidades de ganar. Esa predicción habría sido efectiva incluso la semana pasada”, explicó Daza.

En su relato, el astrólogo también mencionó la importancia de los ciclos astrológicos y cómo influyen en los hitos políticos. Daza sostuvo que cada signo zodiacal repite ciertos ciclos, algunos más prolongados que otros, y que las oportunidades deben ser aprovechadas dentro de los tiempos que él define como estratégicos.

De hecho, afirmó que Oviedo tenía hasta el 20 de junio de 2026 para aprovechar una ventana crucial en su vida política, señalando que decisiones fuera de esos ciclos podrían ser menos efectivas.

Más allá de Oviedo, Daza abordó la posibilidad de hechos extremos en la política colombiana. Aunque no entró en detalles explícitos, insinuó que podrían ocurrir situaciones de riesgo e incluso personas con un perfil político que puede terminar este año.

El astrólogo enfatizó que su labor no es solo predecir, sino también orientar. “Muchos políticos me consultan para conocer el momento más propicio para lanzarse a un cargo, y los resultados dependen de que sigan la estrategia adecuada según su signo y su ciclo astrológico”, concluyó.

Daza confirmó su reputación como uno de los astrólogos más influyentes del país, capaz de anticipar movimientos políticos significativos y de ofrecer advertencias sobre decisiones que, según su interpretación, podrían cambiar el rumbo de la carrera política de figuras importantes en Colombia.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.