La resaca electoral del pasado 8 de marzo ha tomado un tinte personal y agresivo en las redes sociales. Este viernes 13 de marzo, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia salió en defensa de su coequipero, Juan Daniel Oviedo, luego de que el presidente Gustavo Petro publicara una serie de mensajes que han sido interpretados como ataques directos a la orientación sexual del exdirector del Dane.

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En entrevista con el diario El Tiempo, Valencia no dudó en señalar que las palabras del mandatario son “evidentemente homofóbicas” y “ofensivas”. +” hacia quienes no militan en sus filas, asegurando que el jefe de Estado no tiene respeto por la oposición.

El incendio en la red social X se desató cuando el presidente Petro, analizando los resultados de la consulta donde Oviedo obtuvo más de un millón de votos, escribió una frase que dejó a muchos con la boca abierta: “Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

Aunque horas después el mandatario intentó matizar sus palabras asegurando que se refería a las “ideas” y no a la condición personal de nadie, la interpretación de Valencia y de gran parte de la opinión pública fue distinta. “Colombia es para la vida y no para la muerte, así se disfrace de todos los colores”, agregó Petro en otro trino, lo que aumentó la indignación de la derecha.

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Paloma Valencia defendió la autonomía de Oviedo, a quien describió como un “extraordinario profesional” que no está acostumbrado a los epítetos descalificatorios que, según ella, el uribismo ha soportado por años. Respecto a las críticas sobre si Oviedo mantendrá su independencia en una eventual vicepresidencia, Valencia fue tajante: “Yo espero que tenga todas las alas para demostrar la maravillosa persona que es”.

La candidata comparó el rol que tendría Oviedo con el de ejecutor que alguna vez tuvo Germán Vargas Lleras, pero enfatizando que su alianza es un ejemplo de que se puede “caminar con distintos” a pesar de las diferencias ideológicas.

Por su parte, el propio Juan Daniel Oviedo no se quedó callado ante la aclaración de Petro sobre las “metáforas”. En un mensaje directo y sin rodeos, el ahora candidato vicepresidencial le recordó al mandatario sus discursos en plaza pública: “Si puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los mari*. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan”**, sentenció.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.