La senadora Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia realizada el pasado 8 de marzo, lo que la convirtió en la única candidata del partido Centro Democrático para las elecciones presidenciales. En la primera vuelta deberá enfrentarse con otros aspirantes como Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, entre otros.

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Valencia cuenta con una amplia trayectoria política como senadora y proviene de una familia con gran tradición en la política colombiana. Su abuelo paterno fue Guillermo León Valencia, quien ocupó la Presidencia de Colombia entre 1962 y 1966. Nacido en Popayán en 1909, fue abogado, político y diplomático, además de un reconocido miembro del Partido Conservador Colombiano.

Antes de llegar a la Presidencia, Valencia desempeñó varios cargos públicos. Fue concejal de Popayán, diputado, senador y también se desempeñó como embajador de Colombia en España entre 1950 y 1953. En 1957 fue considerado candidato presidencial, pero se retiró para apoyar a Alberto Lleras Camargo.

Finalmente, en las elecciones del 6 de mayo de 1962 obtuvo cerca de 1,6 millones de votos y se convirtió en el presidente número 29 de Colombia, durante el periodo del Frente Nacional.

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Su gobierno fue recordado por algunos como el del “presidente de la paz”. Tras dejar la Presidencia continuó vinculado a la vida pública. Falleció el 4 de noviembre de 1971 en Nueva York a los 62 años, debido a un infarto.

Quién era el abuelo materno de Paloma Valencia

Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes, era el abuelo materno de Paloma Valencia. Laserna tuvo una notable relación académica con el reconocido científico Albert Einstein.

Ambos intercambiaron correspondencia durante la década de 1940, cuando Laserna realizaba estudios en el exterior, en la que discutían temas científicos y reflexiones intelectuales.

Esa cercanía se reflejó posteriormente cuando Laserna fundó la Universidad de los Andes en 1949, con tan solo 25 años. Gracias a sus contactos en el ámbito académico internacional, logró que Einstein hiciera parte del Consejo Consultivo Internacional de la institución, junto con otros científicos destacados como John von Neumann, considerado uno de los padres de la computación moderna.

Mario Laserna tuvo una amplia trayectoria académica y política. Realizó estudios en instituciones como la Universidad de Princeton, la Universidad de Columbia y la Universidad de Múnich, donde obtuvo su doctorado en filosofía. También fue rector de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia, además de desempeñarse como embajador de Colombia en Francia y Austria.

Nacido en París en 1923, Laserna falleció en Ibagué en 2013 a los 89 años. Su legado académico y político dejó una profunda huella en la educación y el pensamiento intelectual en Colombia.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.