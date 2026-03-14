Desde el municipio de Jericó, la candidata presidencial Paloma Valencia lanzó un mensaje dirigido a los seguidores del presidente Gustavo Petro, en el que aseguró que, de llegar al poder, buscaría gobernar también para quienes hoy apoyan al mandatario.
(Vea también: Registraduría abre nueva oportunidad para inscribir cédula: así puede cambiar puesto de votación)
Durante su intervención, la aspirante hizo un llamado a la unidad política y social del país, e invitó a sus simpatizantes a dialogar con quienes respaldan al actual gobierno.
“Desde aquí les quiero pedir que convenzamos a los petristas de que yo los voy a querer más que Petro, porque no solamente hablo sino que sí hago las cosas”, expresó la candidata.Lee También
"¿Ustedes por qué nunca me dijeron?": Oviedo hizo confesión sobre situación que lo marcó para siempre Registraduría abre nueva oportunidad para inscribir cédula: así puede cambiar puesto de votación “Los principios no pasan de moda”: Cabal le recordó trino a Uribe por bienvenida a Oviedo Claudia López le suelta sablazo a Oviedo: “Un gay bacán, pero cambiaste de bando”
En su discurso también afirmó que su propuesta de gobierno busca un país en el que las diferencias políticas no impidan la convivencia y el desarrollo económico.
“Queremos un país donde todos los colombianos, sin importar lo que piensen, puedan vivir sin miedo y con buenos ingresos”, agregó.
Desde aquí, les quiero pedir que convenzamos a los petristas que yo los voy a querer más que Petro, porque no solamente hablo sino que sí hago las cosas. Queremos un país donde todos los colombianos, sin importar lo que piensen, puedan vivir sin miedo y con buenos ingresos. pic.twitter.com/58scdQuyvi
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 14, 2026
Paloma Valencia encomendó su campaña
Durante el mismo evento, Valencia también hizo referencia a su fe religiosa y aseguró que su campaña presidencial estará guiada por sus convicciones espirituales. En ese contexto, señaló que no renunciará a sus principios ni a las ideas que representa en su proyecto político.
“No voy a renunciar jamás ni a lo que creo ni a lo que represento. No voy a renunciar jamás a mi fe en Dios”, dijo.
La candidata también aseguró que decidió encomendar su campaña a Laura Montoya, conocida como la Madre Laura, la primera santa colombiana. “Estamos aquí para darle gracias por esta votación que me enorgullece y para encomendarle nuestra campaña a nuestra santa, la Madre Laura”, afirmó.
Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial
Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO