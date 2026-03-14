Desde el municipio de Jericó, la candidata presidencial Paloma Valencia lanzó un mensaje dirigido a los seguidores del presidente Gustavo Petro, en el que aseguró que, de llegar al poder, buscaría gobernar también para quienes hoy apoyan al mandatario.

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Durante su intervención, la aspirante hizo un llamado a la unidad política y social del país, e invitó a sus simpatizantes a dialogar con quienes respaldan al actual gobierno.

En su discurso también afirmó que su propuesta de gobierno busca un país en el que las diferencias políticas no impidan la convivencia y el desarrollo económico.

“Queremos un país donde todos los colombianos, sin importar lo que piensen, puedan vivir sin miedo y con buenos ingresos”, agregó.

Desde aquí, les quiero pedir que convenzamos a los petristas que yo los voy a querer más que Petro, porque no solamente hablo sino que sí hago las cosas. Queremos un país donde todos los colombianos, sin importar lo que piensen, puedan vivir sin miedo y con buenos ingresos. pic.twitter.com/58scdQuyvi — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 14, 2026

Paloma Valencia encomendó su campaña

Durante el mismo evento, Valencia también hizo referencia a su fe religiosa y aseguró que su campaña presidencial estará guiada por sus convicciones espirituales. En ese contexto, señaló que no renunciará a sus principios ni a las ideas que representa en su proyecto político.

“No voy a renunciar jamás ni a lo que creo ni a lo que represento. No voy a renunciar jamás a mi fe en Dios”, dijo.

La candidata también aseguró que decidió encomendar su campaña a Laura Montoya, conocida como la Madre Laura, la primera santa colombiana. “Estamos aquí para darle gracias por esta votación que me enorgullece y para encomendarle nuestra campaña a nuestra santa, la Madre Laura”, afirmó.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.