La decisión de Paloma Valencia de escoger a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales volvió a agitar el panorama político dentro del Centro Democrático.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Viralizan caras (de enojo) de María José Pizarro al escuchar a la vice de Iván Cepeda)

El anuncio levantó múltiples reacciones dentro y fuera del partido, incluyendo un mensaje del expresidente Álvaro Uribe, líder natural de esa colectividad, quien defendió el respeto a la diversidad y rechazó cualquier tipo de discriminación.

Uribe acompañó en tarima la inscripción oficial de la fórmula presidencial Valencia–Oviedo para las elecciones del 31 de mayo y aprovechó su intervención para enviar un mensaje de respeto hacia todos los ciudadanos.

Lee También

“Queridos ciudadanos, nosotros respetamos a todos los colombianos, creemos profundamente en el respeto a la intimidad. Eso no se discute en este partido”, señaló el expresidente.

El líder político también insistió en que la mejor forma de inclusión es evitar cualquier forma de discriminación.

“La mejor acción afirmativa es que no haya discriminación, ni discriminación para aislar ni discriminación para vincular, pero tampoco se pueden discutir los derechos de los niños”, agregó.

Además, envió un mensaje dirigido a las familias del país. “A todas las mamás y papás de Colombia les quiero decir que Paloma y Juan Daniel llevarán siempre las banderas del respeto a la diversidad y del respeto que no se puede discutir a los niños”, afirmó.

En medio del debate, Cabal compartió en redes sociales un antiguo trino de Uribe relacionado con la llamada “ideología de género”. La senadora escribió un mensaje que fue interpretado como una crítica al exmandatario.

“¿Eran otros tiempos? Los principios y valores no se negocian, no se relativizan, no pasan de moda”, publicó.

En ese mismo mensaje aseguró que ella seguirá defendiendo la familia, la niñez, la propiedad privada, la vida y las libertades individuales.

¿Eran otros tiempos? Los principios y valores no se negocian, no se relativizan, no pasan de moda. Hoy muchos deberían leer esto “La ideología de género no construye libertad pero sí destruye valores”. AUV Hoy seguimos defendiendo la familia, los niños, la propiedad privada, la… pic.twitter.com/GasUyrUKGa — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 13, 2026

Lee También

La senadora ha mantenido históricamente posiciones firmes frente a temas relacionados con valores familiares y debates culturales dentro de la política.

Su mensaje reavivó las tensiones internas dentro del Centro Democrático, especialmente en un momento en el que el partido intenta consolidar una candidatura fuerte para las elecciones presidenciales.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.