Daniel Palacios, ministro en la presidencia de Iván Duque, y el excontralor Carlos Felipe Córdoba no serán más candidatos a la presidencia. Este viernes 13 de marzo anunciaron que se unirán a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo y plantean un nuevo panorama para la campaña presidencial.

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Aunque ellos no participaron de la coalición, decidieron hacerlo luego de ver el apoyo que han tenido Paloma y Oviedo, mostrándose como una tercer alternativa hacia la presidencia, aunque aún no hay claridad de si podrán pelear en votos.

El anuncio se da este viernes, último día para que los candidatos presentaran ante la Registraduría sus fórmulas vicepresidenciales.

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Por qué se unen a Paloma Valencia

Ambos candidatos anunciaron la decisión en redes sociales. Allí dejaron entrever que se van a unir a la campaña presidencial que ha logrado unir a varios líderes políticos de derecha y de centro.

En el caso de Daniel Palacios, que fue ministro del Interior cuando Iván Duque fue presidente, señaló que era uno de los candidatos más jóvenes y que, por eso, podía aspirar a hacerlo más adelante. Sin embargo, dejó claro que su deseo es sumar a la campaña que más unión está provocando entre la gran cantidad de precandidatos que había.

Este fue el mensaje con el que le confirmó a sus seguidores que no continuará en su campaña a la presidencia:

En el caso del excontralor Carlos Felipe Córdoba señaló que fue la misma Paloma Valencia la que lo había invitado desde hace unas semanas a unirse a la campaña y que ahora decide escucharla y hacerlo. “Hoy anuncio con claridad: acepto esa invitación. Acepto unir fuerzas con Paloma Valencia porque Colombia necesita algo urgente: la unión para recuperar el país“, dijo.

El excontralor habló de los problemas que, a su juicio, han incrementado con el Gobierno de Petro y muchos otros más temas en este video:

#ElGranReto2026 | El excontralor Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba (@pipecordoba) explicó el porqué aceptó la invitación de Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) para unirse a su campaña. “Colombia necesita que quieren creemos en la democracia dejemos de competir entre nosotros”,… pic.twitter.com/FhxBDyhsvo — Caracol Radio (@CaracolRadio) March 13, 2026

Con estos dos, ya son 9 los precandidatos que se unen para mostrarse en unidad de cara a las presidenciales.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.