El abogado y candidato presidencial por el movimiento ‘Defensores de la Patria’, Abelardo de la Espriella, encendió las alarmas tras denunciar públicamente un presunto plan para acabar con su vida. Según el aspirante a la Casa de Nariño, fuentes de inteligencia “de alto nivel” le advirtieron sobre un atentado bajo la modalidad de francotirador.

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La gravedad de la denuncia escala al señalar directamente a instituciones del Estado. De la Espriella aseguró que la información recibida apunta a que en la preparación del ataque estaría involucrado personal oficial y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). “Esto no es un simple rumor, es una amenaza real contra la democracia”, sentenció en un video publicado en sus redes sociales.

Para el candidato, estas amenazas son una consecuencia directa de las políticas del actual Gobierno. “Es la consecuencia del narcoterrorismo que el gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz”, afirmó. De la Espriella vinculó el supuesto plan con el “temor” que, según él, sienten los grupos ilegales ante su eventual llegada al poder y su promesa de gobernar con “mano de hierro”.

Ante el riesgo inminente, el abogado apeló a su nacionalidad estadounidense para solicitar la intervención de la Embajada de los Estados Unidos en el seguimiento de su seguridad y la de su familia.

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A pesar del temor por su integridad, De la Espriella aseguró que no detendrá sus recorridos por el país, aunque esto implique medidas extremas de protección. “Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea. El tigre no se rinde”, concluyó el candidato, quien pidió a su equipo de seguridad reforzar todos los protocolos para sus próximos eventos públicos.

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