El apoyo de figuras públicas para las elecciones presidenciales en Colombia tuvo un capítulo especial por dos celebridades que se han caracterizado por sus respectivas políticas en publico.

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Marbelle ratificó su posición como una de las figuras con mayor impacto y controversia en el ecosistema digital colombiano. La cantante utiliza sus redes sociales para expresar opiniones políticas contundentes, centrando sus críticas habitualmente en la gestión actual del presidente Gustavo Petro.

Aunque su trayectoria musical le otorgó reconocimiento nacional, hoy destaca por sus publicaciones en la plataforma X. En este espacio virtual, la artista comparte mensajes directos que fracturan la opinión pública y desatan enfrentamientos verbales constantes entre los internautas.

Así, recientemente, Marbelle arremetió contra la actriz Diana Ángel debido a las posturas ideológicas que esta última defiende públicamente. La intérprete de música popular lanzó comentarios mordaces tras conocer el apoyo de la actriz hacia el sector político del senador Iván Cepeda.

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La polémica inició cuando una cuenta difundió que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia abandonaría el país ante una posible victoria presidencial de Abelardo de la Espriella. El mensaje citaba textualmente: “La actriz Diana Ángel amenaza con irse del país si gana Abelardo de la Espriella la presidencia”.

Ante esta supuesta advertencia, la cantante de música popular reaccionó con una frase sarcástica que aludía a la higiene personal de sus contradictores. “¡El olor a jabón los espanta!”, respondió de manera tajante la famosa intérprete de canciones como ‘Collar de perlas’.

El olor a jabón los espanta ! https://t.co/jxnWdjMmGp — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2026

La disputa escaló cuando otro usuario recordó un trino donde Ángel aconsejaba a Iván Cepeda evitar entrevistas mediáticas para asegurar el triunfo electoral el 31 de mayo en primera vuelta. “¡No vaya a ninguna de esas entrevistas! El 31 de mayo vamos a ganar en primera vuelta y listo!”, indicaba la publicación original.

Dicho perfil cuestionó la relevancia pública de la actriz con la pregunta: “¿Y por qué es que es famosa?” Esta interrogante sirvió de plataforma para que Marbelle lanzara otro ataque personal sobre la trayectoria profesional de su colega en el mundo del espectáculo.

La cantante minimizó el talento y la presencia de Diana Ángel en los medios de comunicación con una comparación cruda. “No se sabe… un día simplemente apareció, pero es como un ‘dummy'”, escribió finalmente la artista para cerrar su intervención en la red social.

No se sabe … un día simplemente apareció 🤣

Pero es como un Dummy… https://t.co/ex0ycU0Lp2 — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2026

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevan a cabo a cada cuatro años, tal como lo establece la Constitución Política. Para el actual periodo, la primera vuelta electoral está programada para el domingo 31 de mayo de 2026.

En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta. Esta jornada definitiva ocurrirá tres semanas después, específicamente el domingo 21 de junio de 2026.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de organizar, dirigir y supervisar todo el proceso democrático. Esta institución garantiza que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y transparente.

El calendario electoral oficial inicia meses antes con la inscripción de cédulas y el registro de candidaturas. Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior también participan, votando usualmente durante la semana previa a la fecha principal.

Es fundamental consultar estas fuentes oficiales para evitar la desinformación durante la campaña política. Las fechas están estipuladas por ley y solo podrían modificarse bajo circunstancias excepcionales previstas en el marco jurídico nacional.

Los aspirantes a la presidencia deben cumplir con requisitos específicos, como ser colombianos de nacimiento y tener más de treinta años. Sus programas de gobierno deben registrarse formalmente ante las autoridades competentes antes de iniciar campaña.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también desempeña un rol crucial en la vigilancia de la financiación de las campañas. Esta entidad asegura que los recursos utilizados por los candidatos provengan de fuentes legales y transparentes.

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