Rafaella Chávez, hija del fallecido Royne Chávez y de la cantante Marbelle, se refirió a su padre durante una entrevista en ‘La corona TV‘, donde compartió recuerdos íntimos y reflexiones sobre el legado que marcó su vida.

La cantante confesó que guarda un gran parecido con él, no solo en su forma de pensar, sino también en la disciplina y los valores que le inculcó desde pequeña.

Según explicó, se considera una persona completamente analítica y orientada a las tareas.

“Soy demasiado Royne […] Soy súper estructurada, me gusta saber el para qué, el por qué y el cuándo de todo”, comentó.

Además, aseguró tener memoria fotográfica y una curiosidad constante que la impulsa a aprender y a perfeccionar sus habilidades. Su amor profundo por el estudio y el conocimiento, afirma, es una de las mayores herencias que recibió de su padre.

Rafaella reveló que, si tuviera la oportunidad de hablar nuevamente con él, le diría muchas cosas y también le haría muchas preguntas. La partida de su padre dejó vacíos y conversaciones pendientes, pero también enseñanzas imborrables que hoy valora más que nunca.

Uno de los recuerdos más significativos de su infancia está relacionado con la lectura y la fe. Contó que se levantaba muy temprano, a las 5:00 de la mañana, para leer en shabat, ya que su padre era judío mesiánico.

Cada madrugada, él la esperaba impecablemente vestido, listo para comenzar con las lecturas del día. Durante aproximadamente tres horas leía junto a ella, le gustara o no.

En ese momento, confesó, no siempre entendía la importancia de esa rutina estricta; sin embargo, con el paso del tiempo aprendió a agradecerla profundamente.

Hoy, Rafaella asegura que no puede vivir sin libros y que esa disciplina férrea la heredó directamente de su padre.

Más allá de la exigencia, reconoce que aquellas madrugadas forjaron su carácter, su amor por el conocimiento y su capacidad de análisis. Lo que en su niñez parecía una obligación, se convirtió en una pasión que guía su vida adulta y en un legado que honra cada día.

¿Quién es el novio de Rafaella Chávez?

Rafaella sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su vida sentimental durante una reciente entrevista con Ariel Osorio.

La joven artista confirmó que actualmente se encuentra enamorada y que, tras superar su anterior relación con Camilo Cuervo, decidió darle una nueva oportunidad al amor.

“Sí, tengo novio”, expresó Rafaella con una sonrisa, dejando claro que atraviesa un momento estable y feliz en el plano personal. Según contó, su pareja es colombo-canadiense y también se dedica al mundo artístico.

La hija de Marbelle destacó que su novio, se llama ‘Danry’, es un artista con un proyecto “increíble” que la llena de admiración. “Lo admiro muchísimo, somos muy afines y queremos salir adelante”, aseguró.

Rafaella explicó que comparten no solo el amor, sino también metas y sueños. Ambos están enfocados en crecer profesionalmente y apoyarse mutuamente en sus carreras. “Con esas ganas de salir adelante y el amor junto, no hay pierde”, afirmó con convicción, demostrando que la conexión va más allá de lo sentimental.

