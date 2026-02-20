El nombre de Patricia Teherán sigue siendo referente del vallenato femenino en Colombia. Sin embargo, más allá de su legado musical, en los últimos años ha salido a la luz un complejo drama familiar y jurídico que involucra a su hijo, Álex Teherán, quien asegura que, en los documentos oficiales, figura como hermano de su propia madre.

(Vea también: Hijo de Patricia Teherán se estrena como papá: “El primer nieto de la Diosa del vallenato”)

En una entrevista con el programa ‘La red’, Álex contó que esta situación lo ha afectado prácticamente toda su vida. Según explicó, el problema se originó tras la muerte de la cantante, cuando aún era un niño. Su padre, Álex Rodrigo Castillo, estaba vivo en ese momento, pero no alcanzó a registrarlo legalmente como su hijo. Tiempo después, el hombre fue asesinado en Medellín, lo que dejó el trámite inconcluso.

Álex relató que tenía apenas tres o cuatro años cuando su padre murió, por lo que casi no conserva recuerdos de él. Además, explicó que su progenitor no residía en Cartagena y estaba concentrado en sus negocios, lo que habría dificultado aún más el proceso de reconocimiento legal.

Tras la muerte de Patricia, fueron sus abuelos quienes asumieron la responsabilidad de registrarlo, pero el procedimiento se hizo de manera que terminó causando un error en su estado civil.

“Legalmente no soy hijo de mi mamá. También, en los papeles, aparezco como su hermano”, afirmó durante la entrevista. Según detalló, al ser sus abuelos quienes hicieron el registro cuando su madre ya había fallecido, quedó asentado como si fuera hijo de ellos, lo que en términos jurídicos lo ubica como hermano de la artista.

Una situación que contrasta con la realidad pública y familiar, pues —como él mismo señala— es de conocimiento general que Patricia Teherán fue su madre, algo que incluso muchos resaltan por el gran parecido físico entre ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex Teheran (@alexteheran)

Este error en el registro civil ha tenido consecuencias significativas. La principal es que Álex no ha podido acceder a las regalías derivadas de la música de su madre. Al no figurar oficialmente como hijo en los documentos, carece del reconocimiento legal necesario para reclamar los derechos económicos que le corresponderían como heredero.

Ante este panorama, su abogada, Wendy Herrera, inició un proceso judicial con el propósito de corregir el registro y lograr que se reconozca formalmente el vínculo materno. Según se conoció, hasta el momento no hay evidencia de que otra persona esté recibiendo las regalías de la cantante, por lo que los recursos acumulados durante 31 años estarían en un limbo jurídico mientras se define la situación.

La defensa ha solicitado que se tengan en cuenta las llamadas “pruebas supletorias”, figura respaldada por la Corte Suprema de Justicia para casos en los que no existen documentos formales suficientes, pero sí abundante evidencia que respalda una realidad biológica y social.

Entre el material presentado se encuentran fotografías, registros de prensa, documentos históricos y videos de conciertos en los que la artista aparecía embarazada frente al público.

También se han recopilado testimonios de familiares, amigos y colegas del ámbito musical que pueden dar fe del embarazo y del nacimiento de Álex en una clínica de Cartagena. Personas cercanas al entorno de la cantante han respaldado la versión de que fue reconocido públicamente por su madre en distintos escenarios y que siempre fue señalado como su único hijo.

La estrategia jurídica busca que el caso no se analice como un asunto meramente técnico, sino como una realidad biológica comprobable. La defensa insiste en que existen suficientes elementos para demostrar el vínculo materno y corregir el registro civil, lo que permitiría a Álex no solo acceder a las regalías, sino también reivindicar oficialmente su identidad.

Mientras el proceso avanza, Álex Teherán mantiene la esperanza de que la justicia falle a su favor y ponga fin a un error que, según afirma, ha marcado su vida desde la infancia.

