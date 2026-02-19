El comediante Jhovanoty volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En la grabación, hecha mientras esperaba ser atendido en una clínica, el humorista lanzó una nueva imitación del presidente Gustavo Petro, a quien calificó de manera satírica como “el primer ‘therian’ de la humanidad”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jhovanoty vio la nueva foto de Petro y no se aguantó las ganas: “Me puso a comprar gafas”)

La frase, enmarcada dentro de su característico humor político, causó reacciones encontradas y reavivó el debate sobre los límites de la comedia.

Durante el video, Jhovanoty mezcló bromas sobre pensiones, actualidad nacional y una tendencia juvenil que ha ganado visibilidad en plataformas digitales: jóvenes que se identifican o se autoperciben como animales, conocidos como ‘therian’.

Lee También

En tono exagerado y claramente humorístico, el comediante explicó que todo hacía parte de su ‘show’, aunque sus palabras no pasaron desapercibidas y fueron interpretadas por algunos como ofensivas o desinformadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jhovanoty (@peretantico)

El humorista, reconocido por tener una de las imitaciones más logradas del actual mandatario, utilizó esa voz para construir una escena en la que ironizó sobre el fenómeno ‘therian‘.

En su discurso, aseguró que si alguien tiene un familiar que se autopercibe de esa manera “no debe estresarse”, y continuó con comentarios provocadores que, aunque pretendían causar risa, dividieron opiniones entre quienes los consideraron una simple parodia y quienes los vieron como una falta de respeto.

En medio de la actuación, Jhovanoty bromeó con que, si no lo atendían rápido en la clínica, seguiría grabando videos de ese estilo. Además, mencionó de forma confusa y humorística que existían “diferentes tipos de ‘therian’”, mezclando referencias culturales, nombres y situaciones ficticias, lo que dejó claro que su intención era exagerar el concepto hasta el absurdo.

Incluso llegó a decir, siempre en tono irónico, que él mismo sería “el ‘therian’ original”, autopercibiéndose como un jaguar, en una burla directa a la apropiación de identidades animales.

Las reacciones no tardaron en aparecer. En redes sociales, algunos usuarios defendieron al comediante argumentando que su contenido es satírico y que la imitación política siempre ha sido una herramienta válida del humor.

Otros, en cambio, lo criticaron por trivializar temas de identidad y por usar expresiones consideradas inapropiadas, recordando que su alcance digital implica una responsabilidad mayor frente a audiencias jóvenes.

No es la primera vez que Jhovanoty genera controversia por sus imitaciones o comentarios sobre figuras públicas. A lo largo de su carrera, el comediante ha utilizado el humor político como eje central de su trabajo, una fórmula que le ha dado visibilidad, pero que también lo ha expuesto a cuestionamientos constantes. En este caso, la alusión directa al presidente Petro y la mezcla con una tendencia juvenil sensible amplificaron el alcance del video

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.