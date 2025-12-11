Los humoristas más irreverentes y las presentadoras más queridas de la televisión colombiana regresan a las pantallas de Caracol Televisión con una nueva y renovada versión de ‘La vuelta al mundo en 80 risas‘.

Esta temporada, que se estrena el próximo lunes 15 de diciembre, promete más diversión, destinos sorprendentes y relatos llenos de aventura, convirtiéndose nuevamente en la opción preferida de las familias para viajar y reír sin salir de casa.

Una de las grandes novedades es que, por primera vez, Colombia será destino dentro del recorrido turístico del programa. Lugares icónicos del país se sumarán a los impresionantes escenarios internacionales que históricamente han caracterizado al formato, ofreciendo una mezcla única entre humor, cultura y paisajes memorables.

El programa seguirá bajo la conducción de Santiago Rodríguez, quien, en esta edición, cambiará su habitual rol de piloto para convertirse en el jefe de cabina. Además, el tradicional set de aeropuerto evoluciona: ahora los televidentes verán un avión en constante aterrizaje, listo para llevar a los viajeros a cada uno de los destinos.

¿Quiénes estarán en ‘La vuelta al mundo en 80 años’, de Caracol TV?

En esta temporada, una de las duplas más llamativas será la formada por Carolina Cruz y ‘Suso, el paspi’. Ambos recorrerán juntos Puerto Rico y Guatemala en un viaje que, según la presentadora, fue “una experiencia única”. Cruz destacó la conexión inmediata que tuvo con el humorista: “Desde el día uno sentí como si hubiéramos trabajado desde siempre. Es el compañero más amoroso, respetuoso y generoso”.

Otra pareja que se suma al viaje es la de Melina Ramírez y Don Jediondo, quienes exploraron los encantos de Europa recorriendo Croacia, Hungría y un paso especial por Eslovenia. Su participación promete momentos emotivos, paisajes extraordinarios y la combinación entre el carisma de Melina y el humor inconfundible de Don Jediondo.

El humorista Jhovanoty también regresa, esta vez acompañado de una nueva viajera: la presentadora y humorista argentina Florencia Cassi. Con ella, recorrerá algunos de los destinos más representativos de Colombia, como Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Boyacá y el Amazonas. Además será la extranjera que se robará el ‘show’

“La experiencia de recorrer Colombia con Florencia fue muy bonita porque, aunque soy colombiano, había muchos destinos que no conocía. Admirarlos junto a ella fue aún más especial”, comentó el humorista sobre su travesía.

Laura Tobón y Boyacoman también vuelven recargados, llevando a los televidentes hasta las impresionantes ciudades de Pekín y Shanghái, en China. Su viaje estará lleno de contrastes culturales, gastronomía típica, retos y momentos divertidos.

Por su parte, el chef Juan Diego Vanegas y la querida Piroberta continuarán como una de las parejas más sólidas del formato. Esta vez llegarán a Canadá, donde explorarán Toronto, las Cataratas del Niágara y Búffalo. Juan Diego recordó con emoción uno de los momentos gastronómicos más especiales: “Las alitas picantes de salsa Búfalo, las originales, en el mítico restaurante que creó la receta”.

Finalmente, dos nuevos anfitriones se unen al equipo: la presentadora Carolina Soto y el humorista Leonardo Cuervo, quienes se aventuraron por Sudáfrica y Tanzania. Para Soto, el reto significó una oportunidad invaluable: “Es un formato totalmente distinto a lo que hago, y eso me motivó. Viajar con Leonardo y conocer culturas tan impactantes fue una experiencia transformadora”.

Con nuevas parejas, destinos inéditos y un formato renovado, ‘La vuelta al mundo en 80 risas‘ regresa para conquistar nuevamente a los colombianos con humor, aventuras y emocionantes historias alrededor del planeta.

