Escrito por:  Redacción Bogotá
Dic 11, 2025 - 5:56 pm

Bogotá anda patas arriba por cuenta de la ciclovía nocturna este 11 de diciembre, y no es para menos: varias de las vías más usadas quedaron cerradas para darles paso a bicicletas, patinadores y caminantes, lo que dejó a los conductores atrapados en trancones que avanzaban a paso de tortuga. Mientras miles disfrutan del plan decembrino, otros se quedaron lidiando con desvíos, buses llenos y tiempos de viaje que se duplicaron.

En redes, no faltaron las quejas de quienes salieron del trabajo y terminaron atrapados en un caos vial que, según muchos, ya es tradición cada vez que llega esta jornada nocturna.

Minuto a minuto de la ciclovía nocturna en Bogotá

 

5:37 p.m ID: prvjq

Lee También

Qué vías están cerradas este 11 de diciembre

Norte:

  • Calle 170 entre Carrera 9 y Avenida Boyacá.
  • Calle 116 entre Carrera 7 y Avenida Boyacá. Avenida Córdoba entre Calle 116 y Calle 127.
  • Carrera 15 entre Calle 72 y Calle 127.
  • Carrera 9 entre Calle 116 y Calle 170.

Centro y Occidente:

  • Calle 72 entre Carrera 7 y Carrera 15.
  • Carrera 7 entre Calle 22 Sur y Calle 116.
  • Avenida Boyacá entre Carrera 24 y Calle 170.

Sur:

  • Calle 17 Sur y Diagonal 16 Sur entre Carrera 7 y Carrera 50.
  • Calle 39 Sur entre Carrera 50 y Avenida Boyacá.
  • Carrera 50 entre Avenida de las Américas y Autopista Sur.

 

5:55 p.m ID: osjil

En qué vías de Bogotá hay trancones por la ciclovía nocturna

 

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO