Bogotá anda patas arriba por cuenta de la ciclovía nocturna este 11 de diciembre, y no es para menos: varias de las vías más usadas quedaron cerradas para darles paso a bicicletas, patinadores y caminantes, lo que dejó a los conductores atrapados en trancones que avanzaban a paso de tortuga. Mientras miles disfrutan del plan decembrino, otros se quedaron lidiando con desvíos, buses llenos y tiempos de viaje que se duplicaron.

En redes, no faltaron las quejas de quienes salieron del trabajo y terminaron atrapados en un caos vial que, según muchos, ya es tradición cada vez que llega esta jornada nocturna.

Minuto a minuto de la ciclovía nocturna en Bogotá

En qué vías de Bogotá hay trancones por la ciclovía nocturna Corredores con flujo vehicular alto -Autonorte

-Autosur

-Av. Boyacá

-Av. Calle 80

-Av. Circunvalar

-Av. NQS

-Av. Centenario

-Av. Suba

-Av. Carrera 68

-Av. Carrera Décima

-Av. Américas

-Av. Guayacanes

-Av. Cali

-Av. Carrera 7

-Av. El Dorado

-Av. Chile

-Av. Chile

