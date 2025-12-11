Bogotá anda patas arriba por cuenta de la ciclovía nocturna este 11 de diciembre, y no es para menos: varias de las vías más usadas quedaron cerradas para darles paso a bicicletas, patinadores y caminantes, lo que dejó a los conductores atrapados en trancones que avanzaban a paso de tortuga. Mientras miles disfrutan del plan decembrino, otros se quedaron lidiando con desvíos, buses llenos y tiempos de viaje que se duplicaron.
En redes, no faltaron las quejas de quienes salieron del trabajo y terminaron atrapados en un caos vial que, según muchos, ya es tradición cada vez que llega esta jornada nocturna.
Minuto a minuto de la ciclovía nocturna en Bogotá
5:37 p.m2025-12-11T17:37:32-05:00 ID: prvjq
Qué vías están cerradas este 11 de diciembre
Norte:
- Calle 170 entre Carrera 9 y Avenida Boyacá.
- Calle 116 entre Carrera 7 y Avenida Boyacá. Avenida Córdoba entre Calle 116 y Calle 127.
- Carrera 15 entre Calle 72 y Calle 127.
- Carrera 9 entre Calle 116 y Calle 170.
Centro y Occidente:
- Calle 72 entre Carrera 7 y Carrera 15.
- Carrera 7 entre Calle 22 Sur y Calle 116.
- Avenida Boyacá entre Carrera 24 y Calle 170.
Sur:
- Calle 17 Sur y Diagonal 16 Sur entre Carrera 7 y Carrera 50.
- Calle 39 Sur entre Carrera 50 y Avenida Boyacá.
- Carrera 50 entre Avenida de las Américas y Autopista Sur.
En qué vías de Bogotá hay trancones por la ciclovía nocturna
Corredores con flujo vehicular alto
-Autonorte
-Autosur
-Av. Boyacá
-Av. Calle 80
-Av. Circunvalar
-Av. NQS
-Av. Centenario
-Av. Suba
-Av. Carrera 68
-Av. Carrera Décima
-Av. Américas
-Av. Guayacanes
-Av. Cali
-Av. Carrera 7
-Av. El Dorado
-Av. Chile
-Av. Esperanza… pic.twitter.com/c4FvIJhhLX
— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 11, 2025
