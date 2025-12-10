En la mañana de este miércoles 10 de diciembre, un grupo numeroso de personas de la comunidad Emberá se movilizó hacia el Portal 80 de Transmilenio para ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

Según videos que circularon en redes, los manifestantes entraron de forma masiva al portal, sin validar boleto. Entre tanto, la alcaldía local indicó que desde la madrugada la comunidad indígena se encontraba congregada en inmediaciones del puente de Guadua, adelantando protestas y plantones.

El hecho provocó desorden en el ingreso al sistema de transporte, y —de acuerdo con los registros audiovisuales— una aparente intención colectiva de saltarse los torniquetes de pago.

El video que circula permite observar un flujo continuo de personas ingresando al Portal 80, caminando con vigor hacia las barreras, sin hacer filas ni presentar ningún medio de pago, en lo que parecería una acción organizada.

Acá, las imágenes en cuestión:

Indignación por "colatón" de indígenas que se identificaron como comunidad Emberá e ingresaron al Portal 80 de @TransMilenio sin pagar pasaje 🚘 pic.twitter.com/d8oTGIzf4F — Pulzo (@pulzo) December 10, 2025

Pese a la presencia de algunas autoridades o policías, la comunidad logró avanzar hacia las plataformas. La magnitud del número de personas planteó un reto de control para las autoridades de transporte y orden público.

Para la ciudadanía que usa regularmente el sistema, este tipo de movilizaciones pueden generar demoras, aglomeraciones y congestión en los portales.

Además, abre un debate: por un lado, la protesta evidencia el descontento de poblaciones vulnerables que buscan visibilizar su situación; por otro, hay quienes cuestionan la legitimidad de la evasión masiva como forma de reclamo, alegando que puede afectar a otros usuarios, la financiación del sistema y su sostenibilidad.

