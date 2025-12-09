Un ciudadano denunció que un parqueadero ubicado en la Cra. 11a #93-52 en Bogotá estaría cobrando tarifas excesivas y poco claras, especialmente durante los fines de semana.

Sigue a PULZO en Discover

Según su relato, los carteles instalados informan una tarifa de 22.000 pesos para carros y 14.000 para motos, con horario de atención de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., pero no especifican los precios para sábados y domingos. Aun así, el denunciante afirma que tuvo que pagar más de 60.000 pesos, lo que le parece un cobra excesivo por parte del establecimiento.

(Lea también: Residentes de conjuntos, avisados sobre pago que deben hacer por daños en parqueaderos)

La denuncia pone en evidencia una aparente irregularidad: la falta de información visible y clara sobre las tarifas, en especial para fines de semana, y un posible sobrecosto en contra de los usuarios habituales del parqueadero.

Lee También

¿Qué dice la regulación sobre tarifas de parqueaderos en Bogotá?

En Bogotá los parqueaderos públicos y privados están regulados por normativas del distrito. El Decreto 012 de 2023 establece las tarifas máximas por minuto que pueden cobrar estos establecimientos, en función de factores como la ubicación, nivel de servicio, tipo de vehículo y demanda zonal.

Bogotá.gov.co

Además, según informes recientes, la tarifa para automóviles y motos debe calcularse por minuto, salvo que el parqueadero ofrezca tarifas especiales, por ejemplo, por horas, días, mensualidades o fracciones inferiores, siempre y cuando estas no sean superiores al cobro resultante del tiempo real de estacionamiento.

La norma también exige que los parqueaderos publiquen con claridad sus tarifas para que los usuarios puedan conocer los precios antes del ingreso. Si un parqueadero cobra más del precio máximo autorizado, o no informa adecuadamente sus tarifas, puede ser sancionado por las autoridades distritales.

¿Qué podría estar pasando en este caso?

Según la denuncia, el parqueadero habría incumplido varios aspectos normativos:

No se informan claramente los precios vigentes para fines de semana, lo que impide al usuario saber de antemano cuánto debería pagar.

El monto cobrado (más de 60.000 pesos) parece exceder lo que la normativa permite como tarifa razonable por el tiempo de parqueo, sobre todo si se considera que las tarifas máximas por minuto son reguladas.

No se ve oferta pública clara que indique tarifas diferenciadas (día, noche, fin de semana), lo que vulnera el derecho del consumidor a información previa.

Para que un establecimiento pueda cobrar una tarifa especial por día, noche o fin de semana, debería informarlo con claridad y asegurarse de que ese cobro no exceda lo que correspondería por tiempo según la tarifa por minuto establecida por el distrito.

(Vea también: Conjuntos tendrán nueva autorización con los parqueaderos: deben cumplir requisito clave)

Qué pueden hacer los usuarios afectados

Si una persona considera que fue objeto de un cobro excesivo o falta de claridad tarifaria, puede:

Exigir un recibo o factura con el detalle del monto pagado y la tarifa aplicada.

Denunciar la situación ante la autoridad competente: la Secretaría Distrital de Movilidad (o la Alcaldía Local correspondiente), solicitando inspección, verificación del cumplimiento normativo y sanción si corresponde.

Documentar la evidencia: hora, fecha, monto pagado, fotos del establecimiento y carteles de tarifas. Esto puede servir como prueba en la queja.

* Pulzo.com se escribe con Z