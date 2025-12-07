La investigación por la muerte de dos niñas en Bogotá tomó un giro decisivo al conocerse indicios sobre la supuesta intención de Zulma Guzmán, empresaria señalada de envenenar a las menores, de arrendar un apartamento en el mismo edificio donde vivía una de las víctimas y sobre un posible intento de instalar un GPS en el carro de la familia. Según datos citados por El Tiempo, estas señales surgieron de videos, declaraciones y episodios del pasado que llamó la atención de los investigadores.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Revelan testimonio que puso en evidencia a Zulma Guzmán, mujer señalada de envenenar a niñas)

El caso inició en el exclusivo barrio de Rosales, donde las cámaras de seguridad permitieron identificar al domiciliario que entregó las frambuesas contaminadas con talio, con las cuales las niñas se intoxicaron. El joven llevó a la Fiscalía al edificio desde donde, según él, salió la orden. Allí empezó a rastrearse un vínculo que terminó en la solicitud de captura internacional contra Guzmán. Como lo reportó El Tiempo, este lugar está cerca del parque de la 93 y se convirtió en una pieza clave para entender el recorrido de las frambuesas antes del doble homicidio.

El diario citado añadió que, a mediados de octubre, la Fiscalía solicitó las sábanas de llamadas de varios celulares, así como mensajes de voz y texto que podrían conectar a distintas personas con el hecho. De acuerdo con documentos conocidos por dicho periódico, el dictamen de Medicina Legal concluyó que la muerte fue un homicidio y confirmó la presencia de talio en sangre, contenido gástrico y en las frutas con chocolate consumidas por las adolescentes.

Lee También

Detalle con apartamento y GPS que tendrían a Zulma Guzmán contra las cuerdas

La fiscal del caso pidió a allegados de los De Bedout, familia de una de las menores fallecidas, que recordaran episodios de los últimos años. Fue entonces cuando un miembro del entorno al caso, según reveló El Tiempo mencionó un video en el que, presuntamente, Guzmán fingía interés en arrendar un apartamento contiguo al de la familia afectada. En ese mismo episodio, agregó el diario citado, también se habría intentado poner un localizador GPS en un carro de esa familia, situación que ahora revisan los investigadores.

“Uno recordó que hay un viejo video en donde una mujer, que se verifica si fue la señora Guzmán Castro, fingió estar interesada en un apartamento vecino al de los De Bedout y habría intentado instalarle un localizador [GPS] a un carro de esa familia”, aseguró en El Tiempo la fuente cercana al caso

El Tiempo agregó que, entre las llamadas relacionadas con la entrega de frambuesas, hay una proveniente de un teléfono usado desde Argentina, país que aparece en los movimientos migratorios recientes de Guzmán. Conforme se reconstruyó el caso, la empresaria estuvo en Colombia en agosto, pero luego viajó por Buenos Aires, Brasil, España y Reino Unido.

(Lea también: [Video] Mujer señalada en caso de niñas envenenadas con talio en Bogotá brilló en famoso ‘reality’)

En el apartamento desde donde se pidió la entrega de las frambuesas, el domiciliario fue recibido por un hombre que dijo conocer a Guzmán y que, al parecer, participaba en actividades de guía espiritual y mentalismo. Por esto, la Fiscalía solicitó revisar llamadas y mensajes de quienes frecuentaban ese lugar.

Además, Guzmán habría comprado varios paquetes de frambuesas en días cercanos al crimen. Registros citados por ese diario muestran adquisiciones el 25 y el 26 de marzo, así como otras compras posteriores. Videos en poder de la Fiscalía muestran al repartidor entregando frambuesas el 3 de abril, antes del trágico desenlace descrito en el informe forense.

¿Quién es Zulma Guzmán, vinculada al caso de envenenamiento de unas niñas?

La empresaria es economista de Los Andes, con estudios en Estados Unidos y Alemania, y accionista de Car B SAS, empresa de arrendamiento de vehículos. En una entrevista, Guzmán afirmó que su negocio llegó a tener miles de usuarios y decenas de coches. En ese podcast, señaló que puede ser “reactiva” cuando enfrenta ataques, frase que hoy vuelve al escrutinio público mientras avanza el expediente. Esto se notó en un presunto mensaje en el que ella se defendió de las acusaciones que le hizo la Fiscalía y aseguró que tuvo una “relación clandestina” con el papá de una de las niñas fallecidas.

El Tiempo reportó además que un club social de Bogotá analiza medidas internas mientras se aclara su situación judicial. Sin embargo, personas cercanas a la empresaria dijeron a que dudan de la versión que la vincula al doble homicidio.

* Pulzo.com se escribe con Z