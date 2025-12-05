Zulma Guzmán Castro, señalada en caso de las niñas envenenadas en Bogotá, está bajo la lupa y, precisamente en ese contexto, se conoció que concursó en Shark Tank Colombia con su compañía. Este es el video de su aparición.

En 2020, Guzmán presentó su proyecto con la intención de conseguir inversión. Durante su presencia ante los expertos afirmó que su hermana vivía en Barcelona y destacó su visión emprendedora.

De hecho, la mujer tuvo éxito en su aparición en el famoso programa a nivel internacional luego de que obtuvo 100 millones de pesos por el 60 % de la participación de dos de los empresarios.

Guzmán Castro aparece vinculada a un emprendimiento llamado CAR-B S.A.S., una empresa de ‘car–sharing’ en Bogotá que ofrecía el alquiler de vehículos eléctricos o a gasolina por horas.

CAR-B nació inspirada en modelos similares de movilidad compartida en el exterior, lo que representó en su momento una apuesta por innovación urbana en Colombia, según contó en Semana en 2017.

Ella fue recientemente vinculada al caso del talio con niñas intoxicadas en Bogotá, lo que significó un giro importante dentro de la investigación que lleva desde hace varios meses.

Hasta ahora, la investigación continúa abierta, mientras se busca a la presunta responsable y se espera que responda ante la justicia, en medio de una nueva sorpresa por la participación en un ‘reality’.

¿Qué pasó con niñas envenenadas en Colombia en 2025?

Entre el 5 y 7 de abril de 2025, dos menores de edad en Bogotá murieron tras una intoxicación. Las víctimas, identificadas como Emilia e Inés, habían consumido unas frambuesas bañadas en chocolate durante una reunión en un apartamento del barrio Rosales, en el norte de la capital.

Al principio se pensó que se trataba de una posible intoxicación accidental por alimentos, pero los análisis forenses hechos por Medicina Legal revelaron que las niñas murieron por intoxicación aguda con talio (un metal altamente tóxico), lo que cambió la hipótesis a un posible homicidio.

Según el dictamen, el talio fue introducido intencionalmente en las frambuesas con chocolate. Las autoridades determinaron que no se trató de un accidente: la sustancia letal fue añadida de forma deliberada al alimento.

Después de las muertes, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación por homicidio. En diciembre de 2025 se identificó a una mujer, Zulma Guzmán Castro, como la presunta responsable del envío de las frambuesas contaminadas. Contra ella fue emitida una orden de captura internacional mediante una circular roja de Interpol.

El caso conmovió al país, provocando indignación por la vulnerabilidad de las víctimas y por el uso de una sustancia tan peligrosa.

¿Qué es Shark Tank Colombia?

Shark Tank Colombia es la versión colombiana del popular ‘reality’ de emprendimiento Dragons’ Den (original de Japón), según Wikipedia.

Desde su estreno el 23 de febrero de 2018 por Sony Channel, el programa invita a emprendedores de todo Colombia a presentar sus ideas de negocio ante un panel de inversionistas (‘tiburones’) quienes evalúan las propuestas y pueden decidir invertir su propio dinero.

El formato es sencillo pero intenso: los emprendedores exponen un ‘pitch”’ breve sobre su producto, servicio o idea, explican el valor, el mercado, los costos y lo que requieren para crecer.

Luego, los tiburones analizan la oportunidad: si les convence, ofrecen financiamiento y en algunos casos validación estratégica, no es solo dinero, sino también mentoría empresarial y visibilidad.

Con cada temporada, el programa ha convocado más proyectos y ha servido como vitrina nacional para ideas innovadoras. Por ejemplo, en su sexta temporada (2024-2025), según sus productores, se apuesta por propuestas en tecnología, sostenibilidad, industria alimenticia e impacto social.

Además, Shark Tank Colombia ha demostrado su impacto real: algunos emprendimientos han logrado inversiones significativas (en algunos casos históricas) que les permiten escalar y consolidarse.

