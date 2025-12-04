En un episodio que refleja la compleja situación de inseguridad en la capital, Michelle García Zárate, hermana del exfutbolista Radamel Falcao García, y su madre Carmenza Zárate enfrentaron un intento de robo en la autopista Norte de Bogotá.

La delicada situación ocurrió el 1 de diciembre de 2025, cuando un hombre que aparentaba ser peatón se acercó al vehículo en medio de un trancón y las intimidó con un arma de fuego, según relató Michelle en un video que subió a sus redes sociales.

¿Qué le pasó a la hermana y a la mamá de Radamel Falcao García?

Según el relato, el agresor caminaba entre los autos en la vía que conecta Bogotá con Chía, municipio donde ambas residen. Aprovechó la congestión vehicular para desenfundar un arma y exigir sus pertenencias, aprovechando el estado de vulnerabilidad de la zona.

“Yo dije: ‘Acá fue’. El tipo viene hacia el carro, nos apunta con la pistola. En esas, yo creo que fue Dios, yo no sé qué pasó, pero se despeja la vía y pudimos escapar gracias a Dios”, se escucha en la grabación.

La reacción inmediata de García y la intervención de un motociclista facilitaron la huida sin que madre e hija sufrieran heridas. El caso se suma a otros hechos recientes que han encendido alertas sobre la inseguridad en el norte de la ciudad, como el asesinato de Jean Claude Bossard.

“Gracias a la protección de Dios, lo podemos contar hoy y no nos pasó nada. Pero, por poco, o nos pegan un tiro y pasa una tragedia o nos roban el carro“, agregó García.

Finalmente, la joven dejó un mensaje a sus seguidores y a los ciudadanos en general para que estén alerta y, en lo posible, evitar situaciones que los pongan en riesgo.

“Por favor, cuídense. Estén muy pendientes de sus alrededores. No salgan solos, intenten no llevar cosas de valor y oren mucho. La protección de Dios es real”, concluyó.

