Jean Claude Bossard, un joven de 29 años, fue asesinado en medio de un asalto en Usaquén, en el norte de Bogotá, durante la tarde del 2 de diciembre. Según datos entregados por la Policía, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta naranja intentaron robar al joven, quien opuso resistencia y recibió dos disparos que acabaron con su vida en cuestión de segundos.

Tras el ataque, un uniformado que se encontraba cerca del lugar reaccionó y se enfrentó a los agresores. En ese intercambio, uno de los delincuentes murió y el otro, un menor de 16 años, fue capturado. Al joven aprehendido se le imputaron los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tentativa de hurto calificado. Además, aceptó cargos y quedó con medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

El padre de la víctima, Jean Claude Bossard Serpa, narró cómo fue el día en el que su hijo perdió la vida. Contó que su familia había viajado a Bogotá para celebrar su cumpleaños número 30, que cumpliría el viernes posterior a los hechos. Detalló que la mañana del martes lo invitó a almorzar, pero su hijo prefirió avanzar con sus labores: “Me dijo: ‘No, yo tengo que ir a la oficina’. Se fue a la oficina y yo me fui al almuerzo”, afirmó.

El joven estuvo en su oficina trabajando en unos seguros hasta el mediodía, cuando salió a almorzar con compañeros en un restaurante de la avenida 19. Después, cada uno tomó un rumbo distinto. Bossard decidió caminar a su casa, ubicada a unos 200 metros, pero en ese trayecto fue abordado por los asaltantes. Su padre explicó: “Él se vino para su casa, que aquí son 200 metros de la 19 y ahí fue donde lo abordaron estas personas”.

El aviso llegó por medio de un compañero del joven, según contó el padre: “Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él de seguros que cuando oyó el ruido y oyó todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso”.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron un forcejeo antes de los disparos. El padre añadió: “Salimos inmediatamente al hospital y cuando llegamos él ya estaba muerto. Yo creo que él murió rápidamente, le pegaron un tiro en el pecho”. La familia indicó que Bossard era administrador de empresas, piloto y apasionado por las motos. Su padre cerró con un mensaje contundente: “Él vivía vendiendo sus seguros y haciendo sus negocios y hoy en día lo perdimos, lo perdimos por esta inseguridad del país”.

